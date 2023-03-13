Mart ayı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle emekli ve memur maaşı şubat ayı ödemelerinin erken yatırılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda İşçi emekli maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları ise 16-17 Şubat tarihleri arasında ödenmişti. Peki, "2023 Mart ayı emekli ve memur maaşları erken yatacak mı, ne zaman ödenecek?" İşte 2023 Mart ayı emekli ve memur maaşlarının ödeneceği tarih...