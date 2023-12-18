2023 MEB sınav görevlisi ücretleri ne kadar? MEB Sınav gözetmen ücretleri 2023'te kaç TL oldu?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl düzenlediği sınavlarda görev alan öğretmenlere ve diğer görevlilere ücret ödemektedir. Bu ücretler, her yıl memur maaş katsayısındaki artışa göre güncellenir. MEB 2024 yılında uygulanacak sınav tarihlerini açıkladı. Öğretmenler ise hem bu yılın güncel ücretlerini hem de önümüzdeki yıl gözetmen ücretlerini sorguluyor. İşte MEB sınav görevli ücretlerine dair son gelişmeler
2023 MEB SINAV GÖREVLERİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda gözetmen olarak yer alan öğretmenlerin alacakları ücretler memur maaşlarına göre belirleniyor. 2024 yılında memur maaşı zam oranına göre alacakları yeni ücretler netleşecek.
2023 yılı sınav ücretleri için geçmişe yönelik genel bilgiler şu şekilde;
2023 Ocak-Haziran dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.
- Milli Eğitim Bakanlığı sınav ücretlerine göre 2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.
- 2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.
- 2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.
- 2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.
- 2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında 602 TL alacak.
- 2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 730 TL alacak.
- 2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında 548 TL alacak.
- 2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.
- 2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.
MEB 2023 -2024 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI
- Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı 2024 Yazılı Sınav/ e-Sınav 3 Şubat 2024
- Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖO/2 e-Sınav Mart 2024 Yazılı Sınav 16-17 Mart 2024
- Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖL-AÖIHL-MAÖL/2 e-Sınav Mart 2024 Yazılı Sınav 16-17 Mart 2024
- İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2024/İOKBS Yazılı Sınav 21 Nisan 2024
- Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (8.Sınıflar) 2024/MS Yazılı Sınav 2 Haziran 2024
- Açık Öğretim Ortaokulu III. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖO/3 e-Sınav Temmuz 2024
- Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖL-AÖIHL-MAÖL/3 e-Sınav Temmuz 2024 Yazılı Sınav 20-21 Temmuz 2024.
- Açık Öğretim Ortaokulu I. Dönem Sınavı 2024-2025 AÖO/1 e-Sınav Aralık 2024
- Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 2024-2025 AÖL-AÖIHL-MAÖL/1 e-Sınav Aralık 2024 Yazılı Sınav 20-21 Aralık 2024
- Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 2024-ÖKBYS Sınav duyurusunda belirtilecektir.
- Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2024/MTSK e-Sınavı e-Sınav Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.