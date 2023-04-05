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2023 MSÜ taban puanları hesaplama: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanı kaç oldu?

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan Pazar günü yaklaşık 600 bin adayın katılımı ile tamamlandı. Sınava katılım gösteren adaylar, MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu erkek-kadın taban puanları ve kontenjan listesi araştırmaya başladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kadın-erkek kontenjan sayısı ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile netlik kazanacak. İşte 2023 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay taban puanları listesi...

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  • 2023 MSÜ taban puanları hesaplama: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban puanı kaç oldu?

    MSÜ sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 Nisan tarihinde sona eren Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı'nın ardından kadın-erkek taban puanları ve kontenjan listesi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. MSÜ sınavı soru cevaplarının paylaşılmasıyla birlikte taban puanları ile puanı hesabı yapmaya başladı. Peki, "MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban puanı kaç oldu?" İşte 2023 MSÜ taban puanları...
  • 2023 MSÜ taban puanları hesaplama: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban puanı kaç oldu?

    2023 MSÜ taban puanları listesi yayınlandığında haberimiz güncellenecektir. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;
  • 2023 MSÜ taban puanları hesaplama: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban puanı kaç oldu?

    HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

    HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

    KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

    KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
  • 2023 MSÜ taban puanları hesaplama: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban puanı kaç oldu?

    HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

    HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

    KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

    KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

    KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558
  • 2023 MSÜ taban puanları hesaplama: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban puanı kaç oldu?

    ASTSUBAY MYO ADAYLARI

    KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

    BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

    BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

    BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756
  • 2023 MSÜ taban puanları hesaplama: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban puanı kaç oldu?
  • 2023 MSÜ taban puanları hesaplama: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban puanı kaç oldu?
  • 2023 MSÜ taban puanları hesaplama: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban puanı kaç oldu?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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