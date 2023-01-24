MTV 1. taksit ödemeleri 1 Ocak itibarıyla başladı. Yılda iki kez ödemesi yapılan MTV'de Ocak ayı 1. taksit son ödeme tarihi araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman, MTV ödemesi nasıl, nereden yapılır? 2023 MTV ödemesi ne kadar?" İşte Ocak 2023 1. taksit MTV ödeme tarihleri...