2023'ün teknoloji alışveriş tercihleri

Akıllı telefonlar ve bluetooth kulaklıklar zirvede
Teknosa, 2023 yılının teknoloji alışveriş tercihlerini açıkladı. 2023 yılında akıllı telefonlar ve bluetooth kulaklıklar en çok satın alınan ürünler listesinde başı çekerken, tabletlerin yanı sıra pratikliğiyle öne çıkan şarjlı süpürgeler ve fritözler de ilgi odağı olmayı sürdürdü
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2023 yılında en çok tercih edilen teknoloji ürünlerini açıkladı. Teknosa verilerine göre akıllı telefonlar ve bluetooth kulaklıklar en çok satın alınan ürünler listesinin üst sıralarında yer alırken, eğitim ve eğlence aktivitelerinin odağı olan tabletler popülerliğini korudu. Kullanım kolaylığı ile evin vazgeçilmezlerinden olan şarjlı süpürgeler ile fritözlere olan talep artarken, yüksek çözünürlüklü ve büyük ekranlı televizyonlara olan ilgi devam etti. Üstün performanslarıyla dikkat çeken ve her yerde oyun oynama imkânı sağlayan gaming notebook satışları da bir önceki yıla göre ivme kazandı.
2023 yılında en çok hangi teknoloji ürünleri tercih edildi?