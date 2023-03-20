Bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan mübarek Ramazan Ayı için sayılı günler kaldı. Müslüman aleminin büyük bir coşkuyla beklediği Ramazan ayında ibadetler yerine getirilecek, oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek. Peki, ilk sahura kaçta kalkılacak ve iftar vakti ezanı kaçta okunuyor? Uşak iftar vakti ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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