Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların ne zaman yarıyıl tatiline gireceği belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.