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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2023 yılı dış ticaret verileri açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        2023'te dış ticaret açığı düştü

        2023'te dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 3.2 azalarak 109 milyar 541 milyon dolardan, 105 milyar 997 milyon dolara geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:11
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        2023'te dış ticaret açığı düştü
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        TÜİK 2023 yılı dışticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde yüzde 0.6 artarak 255 milyar 777 milyon dolara ulaştı

        2023'te ithalat ise bir önceki yıla oranla yüzde 0.5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Böylece 2023'te dış ticaret açığı yüzde 3.2 azalarak 109 milyar 541 milyon dolardan, 105 milyar 997 milyon dolara geriledi.

        Aylara göre dış ticaret, Aralık 2023

        İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık döneminde yüzde 69.9 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 70.7'ye yükseldi.

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        İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Aralık 2023:

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        İHRACATTA ALMANYA İTHALATTA RUSYA İLK SIRADA

        TÜİK verilerine göre 2023 genelinde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 21 milyar 92 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 826 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 786 milyon dolar ile Irak, 12 milyar 468 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 12 milyar 381 milyon dolar İtalya ile takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28.8'ini oluşturdu.

        Geçen yıl ithalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 45 milyar 602 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 44 milyar 980 milyon dolar ile Çin, 28 milyar 684 milyon dolar ile Almanya, 19 milyar 902 milyon dolar ile İsviçre, 15 milyar 778 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42.8'ini oluşturdu.

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