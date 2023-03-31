Bekçi alımı başvuları 18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Başvurularını tamamlayan bekçi adayları gözünü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek son dakika duyurusuna çevirdi. Peki, "2023/1.Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sınav tarihi belli oldu mu?" İşte bekçi alımı sonuçları ve bekçilik sınavı tarihleri...