Haberler Gündem 2024 KPSS takvimi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS sınav takvimi 2024: KPSS ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. KPSS'nin önlisans ve ortaöğretim oturumları iki yıl ara ile düzenlenirken lisans oturumları ise her sene düzenleniyor. Sınava katılacak adaylar için "KPSS ne zaman, ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte 2024 KPSS tarihi... Habertürk Giriş: 28.10.2023 - 17:08 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:08 facebook

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Kamu Personel Seçme Sınavı için araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca adayın gözü Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının 2024 tarihlerine çevrildi. Peki, KPSS 2024 ne zaman yapılacak? İşte KPSS oturumları hakkında merak edilen bilgiler...

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2024 KPSS TAKVİMİ AÇIKLANDI MI? KPSS'nin 2024 oturum ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Söz konusu tarihlerin, ÖSYM tarafından ilan edilecek 2024 sınav takvimi ile kesinlik kazanması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.