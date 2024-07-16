YKS maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca öğrenci sınav puanını öğrendi ve gözler bir kez daha ÖSYM'ye döndü. Tercih döneminin ne zaman başlayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?