Haberler Ekonomi Merak Edilenler 2024 yol ve yemek ücreti ne kadar oldu? Yol ve yemek ücretlerine zam geldi mi, yüzde kaç zam geldi? - Merak Edilenler Haberleri

2024 yol ve yemek ücreti ne kadar oldu? Yol ve yemek ücretine zam geldi mi? Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen asgari ücret zammı belli oldu. Buna göre; 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yüzde 49 zam yapılarak 17 bin 2 liraya yükseltildi. Asgari ücret zammı kadar, çalışan için işverenler tarafından verilen yol ve yemek ücreti de merak konusu oldu. Bilindiği gibi işverence doğrudan sağlanan yemek ve ulaşım giderlerinin tamamı vergiden istisna tutulmaktadır. İşte 2024 yol ve yemek ücreti ne kadar oldu sorusunun yanıtı... Habertürk Giriş: 30.12.2023 - 23:21 Güncelleme: 30.12.2023 - 23:21 facebook

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Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler yol ve yemek ücretlerine çevrildi. İşyerinde yemek verilmemesi veya işverence servis hizmeti sunulmaması halinde işçinin yemek ve ulaşım kartlarına yüklenilen tutarların her yıl belirlenen kısmı vergiden istisna tutulmaktadır. Peki, "2024 yol ve yemek ücreti ne kadar oldu? Yol ve yemek ücretlerine zam geldi mi?" İşte 2024 yol ve yemek ücretlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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YEMEK PARASI İSTİSNA TUTARLARI ARTIRILDI Ayrıca, günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı. Böylece, aylık 4 bin 420 lira yemek parası, 2 bin 888 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.