2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni döneme ait takvimi geçtiğimiz haftalarda yayınladı. Milyonlarca öğrenci, 20 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Şimdi ise gözler yaz tatilinin ne zaman sona ereceğinde. İşte okulların açılacağı o tarih...