2026 Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem orucu ne zaman tutulur?
Paylaşma, dayanışma ve birlik duygularını pekiştiren; sevgi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen aşure ikramları, Aşure Günü ile birlikte yapılacak. Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki fark nedeniyle Muharrem ayının başlangıcı ve Aşure Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 10-11 gün daha erken gerçekleşiyor. Peki, 2026 Aşure günü ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde.
2026 MUHARREM ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hicri takvimde yılın başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının ilk günü, bu yıl 16 Haziran 2026 Salı gününe denk geliyor.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
2026 yılında Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bu nedenle Aşure Günü, bu yıl 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.
MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Diyanet İşleri Başkanlığı bu günlerin uygun olmasıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;
Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;
“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)
“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)
Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)