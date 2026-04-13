        Haberler Bilgi Gündem 2026 Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem orucu ne zaman tutulur?

        2026 Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem orucu ne zaman tutulur?

        Paylaşma, dayanışma ve birlik duygularını pekiştiren; sevgi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen aşure ikramları, Aşure Günü ile birlikte yapılacak. Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki fark nedeniyle Muharrem ayının başlangıcı ve Aşure Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 10-11 gün daha erken gerçekleşiyor. Peki, 2026 Aşure günü ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 16:01 Güncelleme:
        On bir ayın sultanı Ramazan’ın ardından, vatandaşların gündeminde en çok yer bulan sorulardan biri de “Aşure Günü ne zaman?” oldu. Bereketin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan Muharrem ayı ile birlikte aşure günü de merakla bekleniyor. Peki, 2026 Aşure günü ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

        2026 MUHARREM ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Hicri takvimde yılın başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının ilk günü, bu yıl 16 Haziran 2026 Salı gününe denk geliyor.

        AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

        2026 yılında Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bu nedenle Aşure Günü, bu yıl 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

        MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı bu günlerin uygun olmasıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;

        Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

        Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

        “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

        “Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

        Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 10 Nisan 2026 (ABD'de İsrail'e Tepki Kalıcı Olur Mu?)

        Lübnan'da ateşkes olacak mı? İran savaşı Trump için yolun sonu mu? Trump iç cepheyi geri kazanabilir mi? Soykırım tehdidi azil nedeni olur mu? ABD'de İsrail'e tepki kalıcı olur mu? HT 360'da Dilek Gül sundu.  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        Babasının izinde
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı