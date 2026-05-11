        2026 BABALAR GÜNÜ: Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü hediye tavsiyeleri

        2026 BABALAR GÜNÜ: Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

        Anneler Günü'nü geride bıraktığımız bu günlerde milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Babalar Günü'ne çevrilmiş durumda. Babaları için güzel bir hediye alıp mutlu etmek isteyen kişiler şimdiden Babalar Günü ile ilgili haberleri yakından takip ediyor. Peki Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 11:42 Güncelleme:
        Babalar Günü geride bırakılan Anneler Günü’nün ardından milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya başladı. Babalarına anlamlı bir hediye alarak onları mutlu etmek isteyenler, şimdiden Babalar Günü’ne ilişkin detayları araştırıyor. Peki Babalar Günü hangi tarihte kutlanıyor ve haftanın hangi gününe denk geliyor? Bu özel günün ortaya çıkış hikâyesi nasıl başladı? Tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. 2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

        BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Babalar Günü’nün kökeni 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri’ne uzanmaktadır. Bu özel günün ortaya çıkmasında Sonora Smart Dodd adlı bir kadının önemli bir rolü bulunmaktadır.

        Annesinin yokluğunda kendisini ve beş kardeşini büyük bir fedakârlıkla büyüten babası William Jackson Smart’ı onurlandırmak isteyen Dodd, babaların da özel bir günle anılmasını önermiştir.

        Başlangıçta babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü olarak ilan edilmesini isteyen Dodd’un önerisi, hazırlık süreci nedeniyle ertelenmiş ve ilk kutlama 19 Haziran 1910’da Washington’da yapılmıştır.

        Daha sonraki yıllarda konu resmiyet kazanmış, 1966’da dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson Haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü olarak ilan eden bir bildiri yayımlamıştır. 1972’de ise Başkan Richard Nixon’ın imzasıyla bu özel gün ABD’de yasal olarak resmiyet kazanmış ve zaman içinde dünyanın birçok ülkesine yayılmıştır.

        BABALAR GÜNÜ İÇİN HEDİYE TAVSİYELERİ

        Babanıza olan sevginizi göstermenin pek çok farklı yolu bulunuyor. Hem işlevsel hem de duygusal anlam taşıyan hediyeler, bu özel günü daha da unutulmaz kılabilir. İşte öne çıkan bazı hediye alternatifleri:

        Teknolojik hediyeler: Akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ya da oyun konsolu aksesuarları gibi modern ürünler, teknolojiye ilgi duyan babalar için iyi bir seçenek olabilir.

        Kişiye özel tasarımlar: Üzerine isim yazdırılmış cüzdanlar, özel tasarım kupalar veya anılarla dolu fotoğraf albümleri, daha duygusal ve kalıcı hediyeler arasında yer alır.

        Giyim ve aksesuar ürünleri: Klasik bir kol saati, şık bir gömlek ya da konforlu bir spor ayakkabı, günlük hayatta kullanılabilecek zarif alternatifler sunar.

        Deneyim hediyeleri: Maddi hediyelerin dışında birlikte geçirilen zaman da oldukça değerlidir. Bir akşam yemeği, maç bileti ya da kısa bir hafta sonu tatili gibi deneyimler, unutulmaz anılar oluşturabilir.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        G.Saray'dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Trump'ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
