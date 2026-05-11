BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü’nün kökeni 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri’ne uzanmaktadır. Bu özel günün ortaya çıkmasında Sonora Smart Dodd adlı bir kadının önemli bir rolü bulunmaktadır.

Annesinin yokluğunda kendisini ve beş kardeşini büyük bir fedakârlıkla büyüten babası William Jackson Smart’ı onurlandırmak isteyen Dodd, babaların da özel bir günle anılmasını önermiştir.

Başlangıçta babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü olarak ilan edilmesini isteyen Dodd’un önerisi, hazırlık süreci nedeniyle ertelenmiş ve ilk kutlama 19 Haziran 1910’da Washington’da yapılmıştır.

Daha sonraki yıllarda konu resmiyet kazanmış, 1966’da dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson Haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü olarak ilan eden bir bildiri yayımlamıştır. 1972’de ise Başkan Richard Nixon’ın imzasıyla bu özel gün ABD’de yasal olarak resmiyet kazanmış ve zaman içinde dünyanın birçok ülkesine yayılmıştır.