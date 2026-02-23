2026 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri Londra'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. En fazla ödülü One Battle After Another kazanırken, onu I Swear, Sinners ve Frankenstein izledi. Hamnet ise gecede iki ödül ödüle layık görüldü. İşte 2026 BAFTA Ödülleri'ni kazananlar...
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu.
One Battle After Another altı dalda ödül kazanarak geceye damga vururken, onu üçer ödülle I Swear, Sinners ve Frankenstein izledi. Hamnet ise iki ödül aldı.
One Battle After Another En İyi Film, En İyi Yönetmen (Paul Thomas Anderson), En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sean Penn) dallarında ödüle layık görüldü.
Hamnet ise iki ödül aldı; En İyi Britanya Filmi seçildi ve Jessie Buckley’e En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.Hamnet
Gecede büyük bir sürpriz de yaşandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünün favorisi olan Timothée Chalamet, ödülü Robert Aramayo’ya kaptırdı.
I Swear filmindeki performansıyla ödüle uzanan Aramayo, gecenin favorisi gösterilen Timothée Chalamet’i geride bıraktı. Chalamet’nin başrolünde olduğu Marty Supreme 11 adaylık almasına rağmen geceden eli boş döndü.Robert Aramayo
Galler Prensesi Kate Middleton ve Galler Prensi William da 2026 BAFTA Film Ödülleri’ne katıldı.
İŞTE 2026 BAFTA ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR
En İyi Film
Kazanan: One Battle After Another
Hamnet
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
En İyi Britanya Filmi
Kazanan: Hamnet
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad about the Boy
Die My Love
H Is For Hawk
I Swear
Mr Burton
Pillion
Steve
En İyi Kadın Oyuncu
Kazanan: Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
En İyi Erkek Oyuncu
Kazanan: Robert Aramayo – I Swear
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B Jordan – Sinners
Jesse Plemons – Bugonia
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Kazanan: Wunmi Mosaku – Sinners
Odessa A'zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor – One Battle After Another
Emily Watson – Hamnet
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Kazanan: Sean Penn – One Battle After Another
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Peter Mullan – I Swear
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
En İyi Yönetmen
Kazanan: One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
Bugonia – Yorgos Lanthimos
Hamnet – Chloé Zhao
Marty Supreme – Josh Safdie
Sentimental Value – Joachim Trier
Sinners – Ryan Coogler
Bir Britanyalı Yazar, Yönetmen veya Yapımcıdan En İyi İlk Film
Kazanan: My Father's Shadow
The Ceremony
Pillion
A Want In Her
Wasteman
İngilizce Dışında En İyi Film
Kazanan: Sentimental Value
It Was Just An Accident
The Secret Agent
Sirât
The Voice of Hind Rajab
Britanya Sinemasına Üstün Katkı
Kazanan: Claire Binns, Picturehouse Cinemas ve Picturehouse Entertainment’ın kreatif direktörü
En İyi Belgesel
Kazanan: Mr Nobody Against Putin
2000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
The Perfect Neighbor
En İyi Animasyon Filmi
Kazanan: Zootropolis 2
Elio
Little Amélie
En İyi Çocuk ve Aile Filmi
Kazanan: Boong
Arco
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
En İyi Özgün Senaryo
Kazanan: Sinners
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
En İyi Uyarlama Senaryo
Kazanan: One Battle After Another
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
Pillion
EE Bafta Yükselen Yıldız Ödülü (Halk oylaması)
Kazanan: Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
En İyi Özgün Müzik
Kazanan: Sinners – Ludwig Göransson
Bugonia – Jerskin Fendrix
Frankenstein – Alexandre Desplat
Hamnet – Max Richter
One Battle After Another – Jonny Greenwood
En İyi Oyuncu Seçimi
Kazanan: I Swear
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
En İyi Görüntü Yönetimi
Kazanan: One Battle After Another
Frankenstein
Marty Supreme
Sinners
Train Dreams
En İyi Kostüm Tasarımı
Kazanan: Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
En İyi Kurgu
Kazanan: One Battle After Another
F1
A House of Dynamite
Marty Supreme
Sinners
En İyi Yapım Tasarımı
Kazanan: Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Kazanan: Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
En İyi Ses
Kazanan: F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare
En İyi Görsel Efekt
Kazanan: Avatar: Fire and Ash
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus
En İyi Britanya Kısa Filmi
Kazanan: This Is Endometriosis
Magid / Zafar
Nostalgie
Terence
Welcome Home Freckles
En İyi Britanya Kısa Animasyonu
Kazanan: Two Black Boys in Paradise
Cardboard
Solstice