2026 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu.

One Battle After Another altı dalda ödül kazanarak geceye damga vururken, onu üçer ödülle I Swear, Sinners ve Frankenstein izledi. Hamnet ise iki ödül aldı.

One Battle After Another ekibi

One Battle After Another En İyi Film, En İyi Yönetmen (Paul Thomas Anderson), En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sean Penn) dallarında ödüle layık görüldü.

Hamnet ise iki ödül aldı; En İyi Britanya Filmi seçildi ve Jessie Buckley’e En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.

Hamnet

Gecede büyük bir sürpriz de yaşandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünün favorisi olan Timothée Chalamet, ödülü Robert Aramayo’ya kaptırdı.

I Swear filmindeki performansıyla ödüle uzanan Aramayo, gecenin favorisi gösterilen Timothée Chalamet’i geride bıraktı. Chalamet’nin başrolünde olduğu Marty Supreme 11 adaylık almasına rağmen geceden eli boş döndü.

Robert Aramayo

Galler Prensesi Kate Middleton ve Galler Prensi William da 2026 BAFTA Film Ödülleri’ne katıldı.

İŞTE 2026 BAFTA ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR

En İyi Film

Kazanan: One Battle After Another

Hamnet

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners