Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat 2026 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

        2026 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

        İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri Londra'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. En fazla ödülü One Battle After Another kazanırken, onu I Swear, Sinners ve Frankenstein izledi. Hamnet ise gecede iki ödül ödüle layık görüldü. İşte 2026 BAFTA Ödülleri'ni kazananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 09:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2026 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

        İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu.

        One Battle After Another altı dalda ödül kazanarak geceye damga vururken, onu üçer ödülle I Swear, Sinners ve Frankenstein izledi. Hamnet ise iki ödül aldı.

        One Battle After Another ekibi
        One Battle After Another ekibi

        One Battle After Another En İyi Film, En İyi Yönetmen (Paul Thomas Anderson), En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sean Penn) dallarında ödüle layık görüldü.

        Hamnet ise iki ödül aldı; En İyi Britanya Filmi seçildi ve Jessie Buckley’e En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.

        Hamnet
        Hamnet

        Gecede büyük bir sürpriz de yaşandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünün favorisi olan Timothée Chalamet, ödülü Robert Aramayo’ya kaptırdı.

        I Swear filmindeki performansıyla ödüle uzanan Aramayo, gecenin favorisi gösterilen Timothée Chalamet’i geride bıraktı. Chalamet’nin başrolünde olduğu Marty Supreme 11 adaylık almasına rağmen geceden eli boş döndü.

        Robert Aramayo
        Robert Aramayo

        Galler Prensesi Kate Middleton ve Galler Prensi William da 2026 BAFTA Film Ödülleri’ne katıldı.

        İŞTE 2026 BAFTA ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR

        En İyi Film
        Kazanan: One Battle After Another
        Hamnet
        Marty Supreme
        Sentimental Value
        Sinners

        En İyi Britanya Filmi
        Kazanan: Hamnet
        28 Years Later
        The Ballad of Wallis Island
        Bridget Jones: Mad about the Boy
        Die My Love
        H Is For Hawk
        I Swear
        Mr Burton
        Pillion
        Steve

        En İyi Kadın Oyuncu
        Kazanan: Jessie Buckley – Hamnet
        Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
        Kate Hudson – Song Sung Blue
        Chase Infiniti – One Battle After Another
        Renate Reinsve – Sentimental Value
        Emma Stone – Bugonia

        En İyi Erkek Oyuncu
        Kazanan: Robert Aramayo – I Swear
        Timothée Chalamet – Marty Supreme
        Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
        Ethan Hawke – Blue Moon
        Michael B Jordan – Sinners
        Jesse Plemons – Bugonia

        En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
        Kazanan: Wunmi Mosaku – Sinners
        Odessa A'zion – Marty Supreme
        Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
        Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
        Teyana Taylor – One Battle After Another
        Emily Watson – Hamnet

        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
        Kazanan: Sean Penn – One Battle After Another
        Benicio del Toro – One Battle After Another
        Jacob Elordi – Frankenstein
        Paul Mescal – Hamnet
        Peter Mullan – I Swear
        Stellan Skarsgård – Sentimental Value

        En İyi Yönetmen
        Kazanan: One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
        Bugonia – Yorgos Lanthimos
        Hamnet – Chloé Zhao
        Marty Supreme – Josh Safdie
        Sentimental Value – Joachim Trier
        Sinners – Ryan Coogler

        Bir Britanyalı Yazar, Yönetmen veya Yapımcıdan En İyi İlk Film
        Kazanan: My Father's Shadow
        The Ceremony
        Pillion
        A Want In Her
        Wasteman

        İngilizce Dışında En İyi Film
        Kazanan: Sentimental Value
        It Was Just An Accident
        The Secret Agent
        Sirât
        The Voice of Hind Rajab

        Britanya Sinemasına Üstün Katkı
        Kazanan: Claire Binns, Picturehouse Cinemas ve Picturehouse Entertainment’ın kreatif direktörü

        En İyi Belgesel
        Kazanan: Mr Nobody Against Putin
        2000 Meters to Andriivka
        Apocalypse in the Tropics
        Cover-Up
        The Perfect Neighbor

        En İyi Animasyon Filmi
        Kazanan: Zootropolis 2
        Elio
        Little Amélie

        En İyi Çocuk ve Aile Filmi
        Kazanan: Boong
        Arco
        Lilo & Stitch
        Zootropolis 2

        En İyi Özgün Senaryo
        Kazanan: Sinners
        I Swear
        Marty Supreme
        The Secret Agent
        Sentimental Value

        En İyi Uyarlama Senaryo
        Kazanan: One Battle After Another
        The Ballad of Wallis Island
        Bugonia
        Hamnet
        Pillion

        EE Bafta Yükselen Yıldız Ödülü (Halk oylaması)
        Kazanan: Robert Aramayo
        Miles Caton
        Chase Infiniti
        Archie Madekwe
        Posy Sterling

        En İyi Özgün Müzik
        Kazanan: Sinners – Ludwig Göransson
        Bugonia – Jerskin Fendrix
        Frankenstein – Alexandre Desplat
        Hamnet – Max Richter
        One Battle After Another – Jonny Greenwood

        En İyi Oyuncu Seçimi
        Kazanan: I Swear
        Marty Supreme
        One Battle After Another
        Sentimental Value
        Sinners

        En İyi Görüntü Yönetimi
        Kazanan: One Battle After Another
        Frankenstein
        Marty Supreme
        Sinners
        Train Dreams

        En İyi Kostüm Tasarımı
        Kazanan: Frankenstein
        Hamnet
        Marty Supreme
        Sinners
        Wicked: For Good

        En İyi Kurgu
        Kazanan: One Battle After Another
        F1
        A House of Dynamite
        Marty Supreme
        Sinners

        En İyi Yapım Tasarımı
        Kazanan: Frankenstein
        Hamnet
        Marty Supreme
        One Battle After Another
        Sinners

        En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
        Kazanan: Frankenstein
        Hamnet
        Marty Supreme
        Sinners
        Wicked: For Good

        En İyi Ses
        Kazanan: F1
        Frankenstein
        One Battle After Another
        Sinners
        Warfare

        En İyi Görsel Efekt
        Kazanan: Avatar: Fire and Ash
        F1
        Frankenstein
        How to Train Your Dragon
        The Lost Bus

        En İyi Britanya Kısa Filmi
        Kazanan: This Is Endometriosis
        Magid / Zafar
        Nostalgie
        Terence
        Welcome Home Freckles

        En İyi Britanya Kısa Animasyonu
        Kazanan: Two Black Boys in Paradise
        Cardboard
        Solstice

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yol verme kavgasında silah çekti

        Ümraniye Gelibolu Caddesi'nde yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Otomobil sürücüsü belinden çıkardığı silahla iki motosiklet sürücüsünü tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        #2026 BAFTA Ödülleri
        #2026 BAFTA
        #bafta kazananlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Yaşlı çifti katleden caniyi mavi çanta yakalatmış!
        Yaşlı çifti katleden caniyi mavi çanta yakalatmış!
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        Sağanak yağmur etkili olacak
        Sağanak yağmur etkili olacak
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"