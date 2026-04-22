2026 DGS ne zaman, saat kaçta? DGS başvuru tarihi açıklandı mı?
Kariyer hedeflerini şekillendirmek isteyen binlerce aday için önemli bir dönüm noktası olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yaklaşırken, heyecanlı bekleyiş giderek artıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvimi dikkate alarak hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın yapılacağı tarih ve saat bilgisini yakından takip ediyor. Bu süreçte birçok öğrenci son tekrarlarını yaparken, sınav günüyle ilgili detaylar da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 2026 DGS ne zaman, saat kaçta? DGS başvuru tarihi açıklandı mı? Detaylar haberimizde.
2026 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.15’te uygulanacak. Adaylar, belirtilen gün ve saatte sınav merkezlerinde hazır bulunarak sınava katılım sağlayacak.
DGS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre 2026 DGS başvuru süreci 15 Mayıs’ta başlayıp 2 Haziran’da sona erecek. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru imkânı ise 11 Haziran’da sunulacak.