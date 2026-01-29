Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler?
Şaban ayının 15. Gecesine tekabül eden Berat Kandili için sayılı günler kaldı. Arapça kökenli olan "Berat" kelimesi, "temizlenme, günahlardan arınma, aklanma" anlamına geliyor. Berat Kandili, İslam dünyasında manevi değere sahip olup, Allah'ın rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı gecedir. Peki, 2026 Diyanet vakit hesaplama takvimine göre Berat Kandili ne zaman, yapılacak ibadetler neler, Berat Kandil'inde ne oldu? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
Üç ayların ikinci kandili olan Berat Kandili için geri sayım başladı. Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan bu mübarek gecede, Kur’an-ı Kerim’in ilahi kattan dünyaya topluca indirildiğine inanılıyor. Müslümanların bolca tövbe ederek Allah’ın affına sığınacağı Berat Kandili tarihi, Diyanet’in dini günler takvimi ile belli oldu. Bu kapsamda “Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
BERAT KANDİLİ NEDİR?
Berat Kandili, Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesine tekabül eder.
Arapça kökenli olan “Berat” kelimesi “günahlarından kurtulma, arınma” anlamına gelir. Bu kapsamda Berat kandili, Allah’ın affına sığınma, günahlardan temizlenme gecesidir.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
2026 Diyanet dini günler takvimi kapsamında Berat Kandili 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek.
BERAT KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Berat Kandili’nde, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına topluca indirildiği, yani inzal edildiği kabul edilir. Bu olay, Kur’an’ın bir defada ilahi kattan indirilmesini ifade eder.
Daha sonra Kur’an ayetleri, yaklaşık 23 yıl boyunca ihtiyaçlara ve olaylara göre parça parça indirilmiş, bu süreç ise tenzil olarak adlandırılmıştır.
Bu yönüyle Berat Kandili, Kur’an’ın insanlığa sunuluş sürecinin başlangıcını temsil ettiği için mübarek gecelerden biri olarak görülür.
BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
Tövbe etmek: Bu gecenin özü affedilme olduğu için müslümanlar bolca tövbe ve istiğfar etmeli.
Kur’an-ı Kerim okumak: Kur’an-ı Kerim, Berat Gecesi’nde Allah katından dünya semasına toplu halde indirilmiştir. Daha sonra ise Peygamber Efendimiz’e (sav) yirmi üç yıl boyunca parça parça gönderilmiştir. Bu yüzden bolca Kur’an okumak çok kıymetlidir.
Oruç tutmak: Peygamber Efendimiz’in (sav), Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayı olarak biliniyor. Şaban ayının 15. gününde oruç tutmak faziletli kabul edilir.
Kaza ve Nafile namazı kılmak: Bu gecede kılınabilecek nafile namazlar arasında 6, 12 ya da 100 rekatlık namazlar bulunuyor. Özellikle "Salatü'l-Hayr" adını taşıyan 100 rekatlık namaz, her rekatta bir Fatiha ve on İhlas suresi okunarak kılınır.
Salavat getirmek: Peygamber Efendimize (sav) salavat getirmek kalpleri huzurla doldur.
Sadaka vermek: Allah yolunda sadaka vermek, kişiyi pek çok tehlike ve belalardan korur.
BERAT KANDİLİ MESAJLARI
Allah'in rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabrimiz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Berat Kandiliniz kutlu olsun.
Kıymetli dostum, bugün ellerini semaya, gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün Berat kandili, kandilin mübarek, geceniz hayırlı olsun.
İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, kandilin mübarek, gecen hayırlı olsun.
Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi. (Hadis-i Şerif) Hayırlı Kandiller.
Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddedilmez. Ramazan bayramının ve Kurban bayramının birinci geceleri, Berat gecesi ve Arefe gecesi. (Hadis-i Şerif) Hayırlı Kandiller.
Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın Berat kandilin hayırlı olsun.
Bu gece samimiyetle edilen duaların kabul edildiği gecedir. Bu gece, rahmet ve nimetlerin bol olduğu gecedir. Bu gece, Allah ile sırdaş olanların gecesidir. Berat Kandiliniz mübarek, geceniz hayırlı olsun.