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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası 2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI: Arjantin-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        DÜNYA KUPASI MAÇLARI: Arjantin-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Grup liderliğini yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmada Arjantin sahaya favori olarak çıkarken, Avusturya sürpriz peşinde olacak. Son maçta hat-trick yapan Lionel Messi'nin gollerine devam edip edemeyeceği ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Arjantin-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:37 Güncelleme:
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        Grup liderliğini yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmada Arjantin sahaya favori olarak çıkarken, Avusturya ise sürpriz arayışında olacak. Son maçta hat-trick yapan Lionel Messi’nin formunu sürdürüp sürdüremeyeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Arjantin-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde.

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        ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Arjantin ile Avusturya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşması, 22 Haziran’da Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Kritik mücadele futbolseverlerle TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak buluşacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Arjantin muhtemel ilk 11: Emiliano Martínez, Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Medina, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez.

        Avusturya muhtemel ilk 11: Schlager, Laimer, Lienhart, David Alaba, Mwene, Seiwald, Xaver Schlager, Schmid, Gregoritsch, Sabitzer, Arnautović.

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