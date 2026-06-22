Grup liderliğini yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmada Arjantin sahaya favori olarak çıkarken, Avusturya ise sürpriz arayışında olacak. Son maçta hat-trick yapan Lionel Messi’nin formunu sürdürüp sürdüremeyeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Arjantin-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde.