DÜNYA KUPASI MAÇLARI: Arjantin-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Grup liderliğini yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmada Arjantin sahaya favori olarak çıkarken, Avusturya sürpriz peşinde olacak. Son maçta hat-trick yapan Lionel Messi'nin gollerine devam edip edemeyeceği ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Arjantin-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
Grup liderliğini yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmada Arjantin sahaya favori olarak çıkarken, Avusturya ise sürpriz arayışında olacak. Son maçta hat-trick yapan Lionel Messi’nin formunu sürdürüp sürdüremeyeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Arjantin-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde.
ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Arjantin ile Avusturya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşması, 22 Haziran’da Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Kritik mücadele futbolseverlerle TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak buluşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Arjantin muhtemel ilk 11: Emiliano Martínez, Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Medina, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez.
Avusturya muhtemel ilk 11: Schlager, Laimer, Lienhart, David Alaba, Mwene, Seiwald, Xaver Schlager, Schmid, Gregoritsch, Sabitzer, Arnautović.