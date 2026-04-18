2026 EKPSS sınav takvimi: EKPSS ne zaman, saat kaçta? EKPSS kaç dakika sürecek ve kaçta bitecek?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile ilgili süre ve uygulama detayları adayların gündeminde yer alıyor. 81 ilde, 97 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınav için toplam 1438 bina ve 27 bin 26 salonun kullanılacağı bildirildi. Sınava kısa bir süre kala adaylar, EKPSS'ye ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Peki EKPSS ne zaman, saat kaçta? EKPSS kaç dakika sürecek ve kaçta bitecek? Ayrıntılar haberimizde.
2026 EKPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 19 Nisan Pazar günü ÖSYM tarafından uygulanacak. Sınavın sabah 10.15’te başlayacağı belirtilirken, adayların sınav binalarına giriş işlemlerini en geç saat 10.00’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu saatten sonra gelen adayların, herhangi bir mazeret kabul edilmeksizin sınav salonlarına alınmayacağı ifade edildi.
EKPSS KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇTA BİTECEK?
Sınav kapsamında adaylara toplam 60 soru yöneltilecek ve sınav süresi 60 dakika olarak uygulanacak. Engel grupları ve öğrenim düzeyleri dikkate alınarak hazırlanan Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri adaylara sunulacak. EKPSS’nin saat 11.15 itibarıyla tamamlanacağı bildirildi.
2026 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Mayıs’ta ilan edilecek EKPSS sonuçları, adaylar için büyük önem taşıyor. ÖSYM tarafından açıklanacak sınav sonuçlarının, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren dört yıl süreyle geçerli olacağı bildirildi. Bu kapsamda adaylar, elde ettikleri puanları dört yıllık süreç içinde yapılacak atama ve yerleştirmelerde kullanabilecek.