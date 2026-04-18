Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 EKPSS sınav takvimi: EKPSS ne zaman, saat kaçta? EKPSS kaç dakika sürecek ve kaçta bitecek?

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile ilgili süre ve uygulama detayları adayların gündeminde yer alıyor. 81 ilde, 97 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınav için toplam 1438 bina ve 27 bin 26 salonun kullanılacağı bildirildi. Sınava kısa bir süre kala adaylar, EKPSS'ye ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Peki EKPSS ne zaman, saat kaçta? EKPSS kaç dakika sürecek ve kaçta bitecek? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 12:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım sona eriyor. Memur olma hayaliyle sınava girecek adaylar, sınavın başlama saati ve süresiyle ilgili detayları araştırıyor. EKPSS’ye katılacak binlerce aday, kritik sınav öncesinde saat bilgisi ve oturum süresine ilişkin ayrıntıları öğrenmeye odaklanmış durumda. Peki EKPSS ne zaman, saat kaçta? EKPSS kaç dakika sürecek ve kaçta bitecek? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        2026 EKPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 19 Nisan Pazar günü ÖSYM tarafından uygulanacak. Sınavın sabah 10.15’te başlayacağı belirtilirken, adayların sınav binalarına giriş işlemlerini en geç saat 10.00’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu saatten sonra gelen adayların, herhangi bir mazeret kabul edilmeksizin sınav salonlarına alınmayacağı ifade edildi.

        3

        EKPSS KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇTA BİTECEK?

        Sınav kapsamında adaylara toplam 60 soru yöneltilecek ve sınav süresi 60 dakika olarak uygulanacak. Engel grupları ve öğrenim düzeyleri dikkate alınarak hazırlanan Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri adaylara sunulacak. EKPSS’nin saat 11.15 itibarıyla tamamlanacağı bildirildi.

        4

        2026 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        14 Mayıs’ta ilan edilecek EKPSS sonuçları, adaylar için büyük önem taşıyor. ÖSYM tarafından açıklanacak sınav sonuçlarının, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren dört yıl süreyle geçerli olacağı bildirildi. Bu kapsamda adaylar, elde ettikleri puanları dört yıllık süreç içinde yapılacak atama ve yerleştirmelerde kullanabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
