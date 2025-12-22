2026 FIBA Onur Listesine seçilen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamada bulundu

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından 2026 "Onur Listesi"ne (Hall of Fame) seçilen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Türkoğlu, "Daha önce hep milli takım için bir araya geliyorduk. Sizler de milli takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyordunuz. Bugün tabii ben ve ailemin çok heyecan ve gurur duyduğu günlerden bir tanesi. Dün açıklanmış olan FIBA'nın onur listesi beni ve ailemi gerçekten çok mutlu etti. Bizi buraya layık gören tüm yetkililere huzurlarınızda teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ülke basketbolunu her geçen gün gururlanacak noktalara taşıyacaklarını aktaran Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Bazen kelimelerle ifade edemeyeceğiniz noktalarda oluyorsunuz. Ben şu an onu yaşıyorum. Konsantrasyonumuz ekip olarak Türk basketbolunu Türkiye'de istenen, görünürlük, bilinirlik, izlenme, kulüplerimizin hem Türkiye hem uluslararası başarısı milli takımlardaki başarılarımızın ülke basketbolunu her geçen gün gururlandıracağı noktaya getirmekti. Ailemle, uzun yıllar geçtiği için nasıl sevinmek gerekir onu bile bilemedik. Çok mutlu ve gururlu olduğumuzu dile getiriyoruz. Bu süreçler kolay süreçler değil. Bu ödül bireysel ödül gibi görünüyor ama hiçbir zaman tek başınıza aldığınız bir ödül değildir. Bunun için gece gündüz fedakarlık yapmak, çalışmak, bunlar bir özveri. Herkesin bu ödülde bir payı var. İnsanların yaptığınız işe saygı duyması, sizi taktir etmesi sizinle gurur duyması en büyük ödüllerden biridir. Türk halkı sevgisini hiçbir zaman eksik etmedi, buradan hepsine teşekkür ediyorum."