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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası 2026 FIFA Dünya Kupasında D Grubu: Paraguay

        2026 FIFA Dünya Kupasında D Grubu: Paraguay

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Paraguay, 16 yıl sonra turnuvada yeniden boy gösterecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 13:17 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupasında D Grubu: Paraguay!

        Paraguay Milli Takımı, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na mücadele etme hakkı kazanarak 16 yıllık hasrete son verdi.

        D Grubu'nda Türkiye, ABD ve Avustralya'yla mücadele edecek Paraguay'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

        KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

        Teknik direktörlüğünü Arjantinli Gustavo Alfaro'nun yaptığı Paraguay, Güney Amerika Elemeleri'ni 6. sırada tamamlayarak 16 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

        Arjantin, Ekvador, Kolombiya, Uruguay ve Brezilya'nın ardından 6. olarak Dünya Kupası biletini alan Paraguay, çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayarak 28 puan topladı.

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        Paraguay Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

        Sonuçlar:

        Paraguay-Peru: 0-0

        Venezuela-Paraguay: 1-0

        Arjantin-Paraguay: 1-0

        Paraguay-Bolivya: 1-0

        Şili-Paraguay: 0-0

        Paraguay-Kolombiya: 0-1

        Uruguay-Paraguay: 0-0

        Paraguay-Brezilya: 1-0

        Ekvador-Paraguay: 0-0

        Paraguay-Venezuela: 2-1

        Paraguay-Arjantin: 2-1

        Bolivya-Paraguay: 2/2

        Paraguay-Şili: 1-0

        Kolombiya-Paraguay: 2-2

        Paraguay-Uruguay: 2-0

        Brezilya-Paraguay: 1-0

        Paraguay-Ekvador: 0-0

        Peru-Paraguay: 0-1

        Puan durumu:

        TAKIM O G B M A Y Av P
        Arjantin 18 12 2 4 31 10 21 38
        Ekvador 18 8 8 2 14 5 9 29
        Kolombiya 18 7 7 4 28 18 10 28
        Uruguay 18 7 7 4 22 12 10 28
        Brezilya 18 8 4 6 24 17 7 28
        Paraguay 18 7 7 4 14 10 4 28
        Bolivya 18 6 2 10 17 35 -18 20
        Venezuela 18 4 6 8 18 28 -10 18
        Peru 18 2 6 10 6 21 -15 12
        Şili 18 2 5 11 9 27 -18 11

        NOT: Ekvador'un 3 puanı silinmiştir.

        2 ÖNEMLİ OYUNCUSU SAKAT

        Paraguay'ın güncel kadrosundaki en önemli isimlerden birisi Premier Lig'de Brighton forması giyen Diego Gomez'in, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvada forma giyip giyemeyeceği henüz netleşmedi.

        Strasbourg'da oynayan orta saha Julio Enciso, Paraguay'ın Nikaragua'yı 4-0 yendiği hazırlık maçında sakatlandı. 22 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği ve gruptaki son maçta Avustralya karşısında forma giyebileceği basına yansıdı.

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        Palmeiras forması giyen Mauricio ile Ramon Sosa da takımın kilit isimleri olarak dikkati çekiyor.

        DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

        Paraguay Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda daha önce kadar 8 kez mücadele etti. Güney Amerika Kıtası'nın temsilcisi olan Paraguay'ın organizasyondaki en iyi derecesi ise çeyrek final.

        2010 yılında Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Slovakya, Yeni Zelanda ve İtalya'nın bulunduğu grubu lider tamamlayan Paraguay, son 16 turunda Japonya'yı penaltı atışları sonucunda eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda İspanya'yla karşılaşan Paraguay, rakibine 1-0 yenilerek organizasyona veda etti.

        Paraguay'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

        1930 - İlk tur

        1950 - İlk tur

        1958 - İlk tur

        1986 - İkinci tur

        1998 - İkinci tur

        2002 - İkinci tur

        2006 - İlk tur

        2010 - Çeyrek final

        DÜNYA KUPASI KADROSU

        Kaleci: Orlando Gill, Gaston Olveira, Gatito Fernandez

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        Defans: Gustavo Gomez, Junior Alonso, Fabian Balbuena, Omar Alderete, Juan Caceres, Jose Canale, Alexandro Maidana, Gustavo Velazquez

        Orta saha: Miguel Almiron, Andres Cubas, Ramon Sosa, Diego Gomez, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Matias Galarza, Mauricio, Gustavo Caballero

        Forvet: Antonio Sanabria, Julio Enciso, Gabriel Avalos, Alex Arce, Isidro Pitta, Alejandro Romero Gamarra

        MAÇ TAKVİMİ

        Paraguay'ın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

        13 Haziran Cumartesi:

        04.00 ABD-Paraguay (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

        20 Haziran Cumartesi:

        06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

        26 Haziran Cuma:

        05.00 Paraguay-Avustralya (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

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