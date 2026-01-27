2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. etabı Ankara'da!
Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yer alacağı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. etabına 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliği yapacağını açıkladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da katılacağı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Ankara'da oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 17-21 Haziran tarihlerindeki karşılaşmalara, Ankara Spor Salonu'nu ev sahipliği yapacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti.