        Haberler Spor Voleybol 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. etabı Ankara'da! - Voleybol Haberleri

        2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. etabı Ankara'da!

        Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yer alacağı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. etabına 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliği yapacağını açıkladı.

        Giriş: 27.01.2026 - 20:04 Güncelleme: 27.01.2026 - 20:06
        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da katılacağı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Ankara'da oynanacak.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 17-21 Haziran tarihlerindeki karşılaşmalara, Ankara Spor Salonu'nu ev sahipliği yapacak.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti.

