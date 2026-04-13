        2026 HMGS sınav tarihi açıklandı mı? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1) giriş belgesi açıklandı mı?

        Hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık stajına başlayabilmesi ya da hakim-savcı yardımcılığı sınavlarına katılabilmesi için zorunlu olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için geri sayım sürüyor. ÖSYM'nin açıkladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte, adayların uzun süredir beklediği sınav tarihi de kesinlik kazandı. Peki HMGS sınav tarihi ne zaman? HMGS giriş belgesi açıklandı mı? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 17:12 Güncelleme:
        Binlerce hukukçu adayının meslek yolculuğunda kritik bir aşama olan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1) için geri sayım sürüyor. Adalet Bakanlığı ile ÖSYM’nin birlikte yürüttüğü sınavın tarihi netleşerek duyuruldu. Peki HMGS sınav tarihi ne zaman? HMGS giriş belgesi açıklandı mı?

        2026 HMGS/1 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, yılın ilk Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 26 Nisan 2026’da yapılacak. Pazar günü saat 10.15’te başlayacak sınav için adayların en geç 10.00’a kadar sınav binalarına giriş yapmaları gerekiyor.

        HMGS/1 GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

        Adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alan sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden 7 ila 10 gün önce ilan ediliyor. Bu doğrultuda, 26 Nisan’da gerçekleştirilecek sınav için belgelerin 16-19 Nisan 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanması öngörülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
