2026 ilk teravih namazı vakitleri: İlk teravih namazı İstanbul, Ankara, İzmir'de saat kaçta kılınacak?
2026 yılının Ramazan ayına yaklaşırken, ilk teravih namazının hangi gün ve saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Ramazan ayına özgü ibadetlerden biri olan teravih namazı, yatsı namazının ardından cemaat ile eda ediliyor. Ramazan İmsakiyesinin yayımlanmasıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde ilk teravih namazının vakitleri netleşti. Peki, 2026 ilk teravih ne zaman kılınacak? İşte tüm detaylar…
Ramazan ayına sayılı günler kala ilk sahur ve ilk teravih vakitleri araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı, 19 Şubat tarihinde başlıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayına özel ibadetlerden biri teravih namazı, yatsı namazı ile birlikte kılınacak. Ramazan İmsakiyesinin yayınlanmasıyla birlikte yatsı namazı vakti netlik kazandı. Bu kapsamda "2026 ilk teravih namazı hangi gün, saat kaçta kılınacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
2026 RAMAZAN’IN İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
2026 Ramazan İmsakiye’sine göre ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü yatsı namazının ardından kılınacak.
İSTANBUL - ANKARA - İZMİR İLK TERAVİH NAMAZI VAKTİ
İlk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba akşamı camilerde yatsı namazı ile birlikte cemaat halinde eda edilecek.
İstanbul 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.08
Ankara 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 19.52
İzmir 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.15
TERAVİH NAMAZI SÜNNET Mİ?
İmam Ebû Hanîfe’ye, Hz. Ömer’in yaptığı uygulama sorulunca şöyle demiştir: “Teravih kuvvetli bir sünnettir. Hz. Ömer onu kendiliğinden çıkarmış değildir. O bu konuda yeni bir şey de icad etmedi. O, ancak bunu kendi bildiği bir delile dayanarak yapmıştır. Rasûlullah’tan bir ahid olarak yapmıştır.”
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir.
Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?
Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle 20 rekât olarak kılınmıştır.
Ülkemizde ve birçok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınıyor.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
İmama uyarak kılınacaksa euzu besmele çekerek “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama” denilir. Ferdi olarak kılınacaksa “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.
1. Rekat:
1. Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.
2. Gizlice Sübhaneke duası okunur.
3. Euzu Besmele çekilir.
4. Fatiha Suresi okunur.
5. Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.
6. Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.
7. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.
8. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.
9. İki defa secde yaptıktan sonra ‘Allahuekber’ denilerek ikinci rekata kalkılır.
2. Rekat:
10. Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur.
11. Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.
12. ‘Allahukber’ diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.
13. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke’l-Hamd denilir.
14. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.
15. Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.
16. Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.
3 ve 4. Rekat:
Kalan iki rekat, aynı ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.