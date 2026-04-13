2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ve milyonlarca öğrenciye maddi destek sunmayı amaçlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl da en çok merak edilen ve yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Peki İOKBS (bursluluk sınavı) ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.
2026 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan Pazar günü yapılacak.
2026 BURSLULUK SINAVI YERLERİ AÇIKLANDI MI?
MEB tarafından yayımlanan 2026 İOKBS kılavuzuna göre, fotoğraflı sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce “www.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişime açılacak.
Bu kapsamda, 26 Nisan’da yapılacak Bursluluk Sınavı için sınav giriş yerlerinin 13-24 Nisan tarihleri arasında duyurulması öngörülüyor.