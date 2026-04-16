Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        2026 KPSS başvuru takvimi: KPSS başvuruları ne zaman? 2026 KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans, DHBT başvuru ve sınav tarihleri

        Milyonlarca adayın kariyer planlamasında önemli bir rol oynayan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. Adaylar, sınava ilişkin başvuru ve sınav tarihlerini şimdiden yakından takip ediyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav tarihleri açıklandı mı? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 10:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS Lisans sınavı her yıl düzenlenirken, Ortaöğretim ve Ön Lisans oturumları iki yılda bir gerçekleştirilmektedir. Geçtiğimiz yıl yapılmayan bu iki oturum, bu yıl adaylarla yeniden buluşacak. Böylece KPSS’nin tüm oturumları bu yıl tamamlanmış olacak.Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav tarihleri açıklandı mı? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        2

        KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

        - KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

        - KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        - Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        3

        2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

        - KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

        - KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        - Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        4

        2026 KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

        - KPSS Lisans başvuruları 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

        - KPSS Lisans Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

        - Alan Bilgisi oturumlarının birinci günü 12 Eylül 2026, ikinci günü ise 13 Eylül 2026 tarihinde uygulanacaktır.

        5

        KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
