2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2026 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

2026 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, bayramdan 6 gün önce hesaplara yatırılmaya başlanmıştı. Bu uygulama dikkate alındığında, Kurban Bayramı ikramiyelerinin de benzer şekilde bayramdan yaklaşık 6 gün önce ödenmeye başlayacağı öngörülüyor. Bu kapsamda ödemelerin 21 Mayıs’tan itibaren, maaş ödeme günlerine göre kademeli olarak yapılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.