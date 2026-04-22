2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2026 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, her yıl iki defa düzenli olarak yatırılan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine çevrildi. Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız bu günlerde, merak edilen asıl konu Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı oldu. Peki 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2026 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Ayrıntılar haberimizde.
2026 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, bayramdan 6 gün önce hesaplara yatırılmaya başlanmıştı. Bu uygulama dikkate alındığında, Kurban Bayramı ikramiyelerinin de benzer şekilde bayramdan yaklaşık 6 gün önce ödenmeye başlayacağı öngörülüyor. Bu kapsamda ödemelerin 21 Mayıs’tan itibaren, maaş ödeme günlerine göre kademeli olarak yapılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
2026 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?
Kurban Bayramı kapsamında emeklilere 4 bin TL tutarında ikramiye ödemesi yapılacak.