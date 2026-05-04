KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında dış politika ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Türkiye’nin ABD–İran arasındaki gerilime yönelik diplomatik girişimleri ve olası ateşkes sürecinin ekonomiye etkileri masaya yatırılacak.

Toplantıda ayrıca Gazze’de yaşanan insani kriz ile Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son gelişmeler de değerlendirilecek. İç gündemde ise okul güvenliği için atılan adımlar ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen faili meçhul dosyalarla ilgili çalışmalar ele alınacak.