2026 Kurban Bayramı tatili: Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?
Kurban Bayramı 2026 yaklaşırken tatilin kaç gün olacağı ve arife günü merak konusu oldu. Diyanet takvimine göre bayram tarihleri netleşirken, vatandaşlar planlarını şimdiden yapmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarıyla birlikte "bayram tatili 9 gün olacak mı?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?
KABİNE TOPLANACAK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının saat 15.30–16.00 civarında başlaması öngörülüyor.
KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLACAK MI?
Kurban Bayramı tatilinin süresi Kabine toplantısında ele alınacak konular arasında yer alıyor. Tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın, yapılacak görüşmeler sonrası netleşmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 günlük tatilin turizm açısından olumlu olacağını ancak nihai kararın Kabine tarafından verileceğini ifade etti. Bayramın 27 Mayıs’ta başlayıp 30 Mayıs’ta sona ermesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında dış politika ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Türkiye’nin ABD–İran arasındaki gerilime yönelik diplomatik girişimleri ve olası ateşkes sürecinin ekonomiye etkileri masaya yatırılacak.
Toplantıda ayrıca Gazze’de yaşanan insani kriz ile Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son gelişmeler de değerlendirilecek. İç gündemde ise okul güvenliği için atılan adımlar ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen faili meçhul dosyalarla ilgili çalışmalar ele alınacak.