Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Martta halka arz olan şirketler: Savur GYO, Gentaş Kimya, Luxera GYO ve MetropolCard kaç lot verdi, hisse fiyatı ne kadar?

        2026 Mart ayında halka arz olan şirketler: Savur GYO, Gentaş Kimya, Luxera GYO ve MetropolCard kaç lot verdi?

        Mart ayında halka arz hareketliliği yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ayın başından bu yana Savur GYO, Gentaş Kimya, Luxera GYO ve MetropolCard olmak üzere dört şirket halka arz sürecini tamamladı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu şirketler, yatırımcılara milyonlarca lot dağıtırken bazı hisseler borsada işlem görmeye başladı, bazıları ise işlem görmek için gün sayıyor. Peki, 2026 Mart ayında hangi şirketler halka arz oldu ve halka arz takvimi nasıl şekilleniyor? İşte 2026 Mart halka arz takvimi ve merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 15:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mart ayı halka arz yatırımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Şu ana kadar dört şirket halka arz oldu; Savur GYO, Gentaş Kimya, Luxera GYO ve MetropolCard. Farklı sektörlerde hizmet veren şirketler milyonlarca lot dağıttı. Bazıları borsada işlem görmeye başlarken bazıları önümüzdeki günlerde borsaya açılacak. İşte, tüm detaylarıyla 2026 Mart halka arz takvimi

        2

        Şirket adı: Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

        Lot miktarı: 295 milyon 400 bin lot

        Hisse fiyatı: 3 lira 64 kuruş

        Talep toplama tarihleri: 26-27 Şubat ve 2 Mart 2026

        Halka arz sonuçları: Firma kişi başına 611 TL değerinde 168 lot verdi. Firmanın halka arzına 701 bin 103 kişi katıldı.

        İlk Bist işlem tarihi: 6 Mart 2026

        3

        Şirket adı: Gentaş Kimya

        Lot miktarı: 124 milyon 845 bin lot

        Hisse fiyatı: 11 TL

        Talep toplama tarihleri: 2-3 Mart 2026

        Halka arz sonuçları: Gentaş Kimya kişi başına 1705 TL değerinde 155 lot verdi. Firmanın halka arzına 805 bin 312 kişi katıldı.

        İlk Bist işlem tarihi: 6 Mart 2026

        4

        Şirket adı: Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

        Lot miktarı: 120 milyon lot

        Hisse fiyatı: 12,05 TL

        Talep toplama tarihleri: 2-3-4 Mart 2026

        Halka arz sonuçları: Şirket kişi başına 675 TL değerinde 54 lot verdi. Şirketin halka arzına 887 bin 852 kişi katıldı.

        İlk Bist işlem tarihi: 10 Mart 2026

        5

        Şirket adı: MetropolCard

        Lot miktarı: 18 milyon 900 bin lot

        Hisse fiyatı: 80 TL

        Talep toplama tarihleri: 2-3-4 Mart 2026

        Halka arz sonuçları: Şirket kişi başına 720 TL değerinde 9 lot verdi. Halka arza toplamda 964 bin 747 kişi katıldı.

        İlk Bist işlem tarihi: 11 Mart 2026

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto