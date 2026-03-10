2026 Mart ayında halka arz olan şirketler: Savur GYO, Gentaş Kimya, Luxera GYO ve MetropolCard kaç lot verdi?
Mart ayında halka arz hareketliliği yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ayın başından bu yana Savur GYO, Gentaş Kimya, Luxera GYO ve MetropolCard olmak üzere dört şirket halka arz sürecini tamamladı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu şirketler, yatırımcılara milyonlarca lot dağıtırken bazı hisseler borsada işlem görmeye başladı, bazıları ise işlem görmek için gün sayıyor. Peki, 2026 Mart ayında hangi şirketler halka arz oldu ve halka arz takvimi nasıl şekilleniyor? İşte 2026 Mart halka arz takvimi ve merak edilen detaylar…
Şirket adı: Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Lot miktarı: 295 milyon 400 bin lot
Hisse fiyatı: 3 lira 64 kuruş
Talep toplama tarihleri: 26-27 Şubat ve 2 Mart 2026
Halka arz sonuçları: Firma kişi başına 611 TL değerinde 168 lot verdi. Firmanın halka arzına 701 bin 103 kişi katıldı.
İlk Bist işlem tarihi: 6 Mart 2026
Şirket adı: Gentaş Kimya
Lot miktarı: 124 milyon 845 bin lot
Hisse fiyatı: 11 TL
Talep toplama tarihleri: 2-3 Mart 2026
Halka arz sonuçları: Gentaş Kimya kişi başına 1705 TL değerinde 155 lot verdi. Firmanın halka arzına 805 bin 312 kişi katıldı.
İlk Bist işlem tarihi: 6 Mart 2026
Şirket adı: Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Lot miktarı: 120 milyon lot
Hisse fiyatı: 12,05 TL
Talep toplama tarihleri: 2-3-4 Mart 2026
Halka arz sonuçları: Şirket kişi başına 675 TL değerinde 54 lot verdi. Şirketin halka arzına 887 bin 852 kişi katıldı.
İlk Bist işlem tarihi: 10 Mart 2026
Şirket adı: MetropolCard
Lot miktarı: 18 milyon 900 bin lot
Hisse fiyatı: 80 TL
Talep toplama tarihleri: 2-3-4 Mart 2026
Halka arz sonuçları: Şirket kişi başına 720 TL değerinde 9 lot verdi. Halka arza toplamda 964 bin 747 kişi katıldı.
İlk Bist işlem tarihi: 11 Mart 2026