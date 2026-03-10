Mart ayı halka arz yatırımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Şu ana kadar dört şirket halka arz oldu; Savur GYO, Gentaş Kimya, Luxera GYO ve MetropolCard. Farklı sektörlerde hizmet veren şirketler milyonlarca lot dağıttı. Bazıları borsada işlem görmeye başlarken bazıları önümüzdeki günlerde borsaya açılacak. İşte, tüm detaylarıyla 2026 Mart halka arz takvimi