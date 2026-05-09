2026 MSÜ SONUÇ TAKVİMİ: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sorgulama

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmış değil. Ancak önceki yılların takvimi incelendiğinde bir fikir edinmek mümkün. Nitekim 2025 yılında Milli Savunma Üniversitesi tercih süreci 24 Mart’ta başlamış, 21 Nisan’da tamamlanmış ve sonuçlar 24 Haziran 2025’te duyurulmuştu.

Bu doğrultuda, 2026 yılına ait MSÜ tercih sonuçlarının da benzer şekilde Haziran ayı içinde ilan edilmesi öngörülüyor.