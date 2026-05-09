2026 MSÜ SONUÇ TAKVİMİ: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sorgulama
Milli Savunma Üniversitesi'nin askeri öğrenci temini kapsamında yürüttüğü tercih sürecine ilişkin bekleyiş sürerken, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla takip ediyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı tercih işlemleri 24 Nisan'da tamamlanmış, ardından değerlendirme süreci Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılmıştı. Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yapılacak yerleştirmelerin sonuçları için tüm dikkatler resmi duyurulara çevrildi.Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sorgulama ekranına nasıl erişilir? Ayrıntılar haberimizde.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmış değil. Ancak önceki yılların takvimi incelendiğinde bir fikir edinmek mümkün. Nitekim 2025 yılında Milli Savunma Üniversitesi tercih süreci 24 Mart’ta başlamış, 21 Nisan’da tamamlanmış ve sonuçlar 24 Haziran 2025’te duyurulmuştu.
Bu doğrultuda, 2026 yılına ait MSÜ tercih sonuçlarının da benzer şekilde Haziran ayı içinde ilan edilmesi öngörülüyor.
MSÜ TERCİH SORGULAMA
MSÜ tercih sonuçları, yalnızca Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Adaylara sonuçlarla ilgili herhangi bir posta gönderimi ya da alternatif bir bilgilendirme yapılmayacağından, sürecin düzenli olarak çevrim içi platformdan takip edilmesi gerekiyor. Sonuçlar, personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.