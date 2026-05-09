        2026 MSÜ SONUÇ TAKVİMİ: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sorgulama

        Milli Savunma Üniversitesi'nin askeri öğrenci temini kapsamında yürüttüğü tercih sürecine ilişkin bekleyiş sürerken, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla takip ediyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı tercih işlemleri 24 Nisan'da tamamlanmış, ardından değerlendirme süreci Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılmıştı. Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yapılacak yerleştirmelerin sonuçları için tüm dikkatler resmi duyurulara çevrildi.Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sorgulama ekranına nasıl erişilir? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 15:32 Güncelleme:
        Milli Savunma Üniversitesi'nin askeri öğrenci temini kapsamında yürüttüğü tercih sürecine ilişkin bekleyiş sürerken, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla takip ediyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı tercih işlemleri 24 Nisan'da tamamlanmış, ardından değerlendirme süreci Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılmıştı. Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yapılacak yerleştirmelerin sonuçları için tüm dikkatler resmi duyurulara çevrildi.Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sorgulama ekranına nasıl erişilir? Ayrıntılar haberimizde.

        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmış değil. Ancak önceki yılların takvimi incelendiğinde bir fikir edinmek mümkün. Nitekim 2025 yılında Milli Savunma Üniversitesi tercih süreci 24 Mart’ta başlamış, 21 Nisan’da tamamlanmış ve sonuçlar 24 Haziran 2025’te duyurulmuştu.

        Bu doğrultuda, 2026 yılına ait MSÜ tercih sonuçlarının da benzer şekilde Haziran ayı içinde ilan edilmesi öngörülüyor.

        MSÜ TERCİH SORGULAMA

        MSÜ tercih sonuçları, yalnızca Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Adaylara sonuçlarla ilgili herhangi bir posta gönderimi ya da alternatif bir bilgilendirme yapılmayacağından, sürecin düzenli olarak çevrim içi platformdan takip edilmesi gerekiyor. Sonuçlar, personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
