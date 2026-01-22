2026 MTA diri fay hattı haritası: Yaşadığım ilde fay hattı var mı, evim deprem açısından riskli bölgede mi?
Balıkesir Sındırgı'da 21 ve 22 Ocak günü, 4 üzeri birçok deprem yaşandı. Bölgede yaşanan hareketlilik sonrasında, fay hattı haritası bir kez daha gündeme geldi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) fay hattı haritasını yayınladı ve Türkiye'deki riskli bölgeleri açıkladı. Peki, yaşadığınız il ve bölge deprem açısından riskli mi, fay hattı var mı? İşte, güncel MTA fay hattı haritası ve detaylar
Balıkesir'de peş peşe deprem meydana geldi. 21 Ocak günü Sındırgı'da 4,1 ve 4,4 olmak üzere iki deprem oldu. 22 Ocak'ta ise 4 büyüklüğünde başka bir deprem daha kayıtlara geçti. Arka arkaya yaşanan sarsıntılar sonrasında fay hattı haritası ve deprem açısından riskli olan bölgeler yeniden araştırılmaya başlandı. İşte, MTA Diri Fay Hattı Haritası
MTA DİRİ FAY HARİTASI 2025: YAŞADIĞIM İLDE FAY HATTI VAR MI?
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrim içi yer bilimleri portalıyla Türkiye'nin tektonik hareketlerini resmederken, son gelişmeleri de çevrim içi ziyaretçilere gösteriyor.
Diri faylara ilişkin tüm verilerin sayısal ortama aktarılarak bu kapsamda görseller ve belgelerin oluşturulmasıyla diri fay haritaları ortaya çıkıyor. Türkiye'de deprem araştırmalarıyla ilgili olarak kurum, kuruluşlar ve üniversiteler araştırma faaliyetlerini yoğun şekilde bu harita verisini kullanarak yürütüyor.
EVİM DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ BÖLGEDE Mİ?
AFAD deprem riski haritası ile yaşadığınız yerin deprem riskini sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.
YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.
TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR
MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.
MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.