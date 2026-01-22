2026 MTA diri fay hattı haritası: Yaşadığım ilde fay hattı var mı, evim deprem açısından riskli bölgede mi?

Balıkesir'de peş peşe deprem meydana geldi. 21 Ocak günü Sındırgı'da 4,1 ve 4,4 olmak üzere iki deprem oldu. 22 Ocak'ta ise 4 büyüklüğünde başka bir deprem daha kayıtlara geçti. Arka arkaya yaşanan sarsıntılar sonrasında fay hattı haritası ve deprem açısından riskli olan bölgeler yeniden araştırılmaya başlandı. İşte, MTA Diri Fay Hattı Haritası