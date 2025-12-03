5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE 2026 OCAK MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,90 olarak gerçekleşti. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bu durumda, aralık ayı enflasyonu sıfır olsa bile memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına mevcut enflasyona göre ocakta yüzde 17,55 oranında zam yapılacak.

Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bunun yüzde 5’i toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Ardından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, 2025 enflasyonu yüzde 31 olursa ocak ayında memur maaşlarına yüzde 18,70 oranında zam yapılacak.

Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zam ile memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zam arasında 6,4 puan fark olacak. Memurlar ve emekli memurların aylıklarına daha fazla artış yapılacak.