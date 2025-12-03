Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Ocak'ta memur, memur emeklisi zammı ile SSK, Bağkur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Zamlı memur maaşı ve emekli maaşı ne kadar olacak?

        5 aylık enflasyon farkı sonrası tablo netleşiyor: 2026 Ocak'ta memur ve emekli maaş zammı yüzde kaç olacak?

        TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, Temmuz–Kasım dönemine ait 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Yılın ikinci yarısına ait tablo netleşmeye devam ederken, 2026 yılında memurlara ve emeklilere yapılacak maaş zam oranı da şekilleniyor. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve böylece memur-emekli maaş zammı kesinlik kazanacak. Peki, 5 aylık enflasyon verilerine göre, memur ve emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Memur ve emekliler yüzde kaç zam alacak? İşte, 2026 memur ve emekli zamlı maaş tablosu

        Giriş: 03.12.2025 - 10:44 Güncelleme: 05.12.2025 - 07:31
        1

        TÜİK'in Kasıma ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Kasım arasındaki 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Yılın ikinci yarısına dair tablo her ay daha belirgin hale gelirken; 2026 memur ve emekli maaş zammı da netleşmeye başladı. Aralık ayına ait son enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve Ocak ayında memur ve emeklilerin alacağı maaş zammı da kesinlik kazanacak. Peki, 5 aylık enflasyon farkına göre 2026 Ocak ayında memur, emekli memur, SSK,, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

        2

        TÜİK KASIM ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

        2025 Kasım ayı enflasyon rakamları, 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        Buna göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu.

        3

        5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE 2026 OCAK SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        5 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklileri için belirlenen enflasyon farkı yüzde 11.20 oldu.

        Emekliler şu anki enflasyona göre yüzde 11.20 oranında zam alacak.

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında temmuz - aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak. 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olursa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları yüzde 12,28 oranında artacak.

        Yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olarak gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 14 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı ise yüzde 20,51 olacak.

        4

        5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE 2026 OCAK MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,90 olarak gerçekleşti. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bu durumda, aralık ayı enflasyonu sıfır olsa bile memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına mevcut enflasyona göre ocakta yüzde 17,55 oranında zam yapılacak.

        Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bunun yüzde 5’i toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Ardından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, 2025 enflasyonu yüzde 31 olursa ocak ayında memur maaşlarına yüzde 18,70 oranında zam yapılacak.

        Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zam ile memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zam arasında 6,4 puan fark olacak. Memurlar ve emekli memurların aylıklarına daha fazla artış yapılacak.

        5

        2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

        En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL’ye yükseltildi.

        2025 yılı enflasyonu yüzde 31 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.954 TL’ye çıkartılması bekleniyor. Enflasyon yüzde 33 olursa en düşük emekli aylığı da 19.244 TL’ye çıkacak.

        6

        6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        6 aylık enflasyon farkı Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla netleşecek. Aralık ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.

