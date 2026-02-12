Canlı
        2026 Şubat ayı sıfır otomotiv kampanyaları: MG, Fiat, Citroën, Peugeot nakit indirimi, özel fiyatlar, faizsiz kredi kampanyası

        Sıfır otomotiv kampanyaları: Şubat ayında hangi otomotiv markalarında indirim var?

        Şubat dönemine yönelik sıfır otomobil kampanyaları başladı. Otomotiv markaları, araç sahibi olmak isteyenlere 0 faizli kredi, 12 aya kadar vade imkânı ve nakit indirim seçenekleri sunuyor. İşte, 2026 Şubat sıfır otomobil kampanyaları

        Giriş: 12.02.2026 - 14:54 Güncelleme: 12.02.2026 - 14:54
        1

        Şubat ayıyla birlikte sıfır otomobil kampanyaları uygulanmaya başlandı. Markalar, araç satın almak isteyenler için 0 faizli kredi seçenekleri, 12 aya kadar vade imkânı ve nakit indirim alternatifleri sunuyor. İşte, 2026 Şubat sıfır otomobil kampanyaları ve ayrıntılı ödeme planı

        2

        MG

        MG HS Luxury

        Anahtar teslim satış fiyatı 2 milyon 540 bin TL

        MG7

        500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi veya 155 bin TL’ye varan nakit indirim

        3

        MG

        MG7 Excellence

        2 milyon 950 bin TL (nakit indirimli fiyat)

        MG7 Excellence Red Edition (kırmızı Alcantara iç döşeme)

        3 milyon 80 bin TL (nakit indirimli fiyat)

        4

        FIAT

        FIAT Scudo Van
        1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Scudo Combi / Combimix
        1 milyon TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Ulysse
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Doblo Combi
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Doblo Cargo
        750 bin TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        5

        FIAT

        FIAT Ducato Van
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Ducato Minibüs (16+1)
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        FIAT Ducato Kamyonet
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi

        6

        PEUGEOT

        PEUGEOT 3008 (tüm donanım seçenekleri – 48V hibrit)
        Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği

        PEUGEOT E-3008 (Allure donanım)
        Sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği

        PEUGEOT 2008
        Sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkânı

        PEUGEOT E-2008
        Sadece tüzel müşterilere özel 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi

        PEUGEOT 5008 GT
        Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı

        PEUGEOT E-5008 Allure
        Sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı

        PEUGEOT E-208
        Bireysel müşterilere özel 350 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi

        7

        PEUGEOT

        PEUGEOT Rifter (manuel şanzımanlı Allure)

        Bireysel müşterilere özel 500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        PEUGEOT Rifter (otomatik şanzımanlı Allure ve GT)
        Bireysel müşterilere özel 700 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        PEUGEOT Partner Van
        600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Expert Van
        600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Expert Traveller
        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Boxer Van 3,5 Ton
        1 milyon TL için 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        PEUGEOT Boxer Minibüs
        1 milyon TL için 6 ay vadeli 0 faizli ticari kredi

        8

        CITROËN

        Citroën Ë-C3 (2025 model)
        250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën C4 (benzinli versiyonlar – 2025 model)
        150 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim

        Citroën C4 X (MAX donanım – 2025 model)
        150 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim

        Citroën C3 Aircross
        300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Ë-C3 Aircross
        300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Berlingo Kombi
        600 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        9

        CITROËN

        Citroën Berlingo Van
        500 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Spacetourer
        600 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Jumpy Van
        750 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Jumper 3.5T
        750 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Citroën Ami
        270 bin TL için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
