2026 TCMB Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz oranları düşecek mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Nisan ayı toplantı takvimi ve faiz kararına yönelik öngörüler, iç piyasada ekonomi yönetiminin adımlarını merakla takip eden yatırımcılar için netlik kazandı. Peki, TCMB nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.
Yılın ilk çeyreğinde alınan kararların piyasalardaki etkileri dikkatle takip edilirken, Nisan ayı toplantısı döviz kurları ve kredi piyasaları açısından kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor. TCMB’nin resmi takvimine göre yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı, ekonomik veriler ışığında belirlenecek yeni politika yöneliminin en önemli göstergesi olacak. Peki, TCMB nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak?
NİSAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2026 yılı için yayımlanan resmi toplantı takvimine göre, Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Nisan 2026 Çarşamba günü düzenlenecek. Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantının ardından alınacak faiz kararı, aynı gün saat 14.00’te TCMB’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.
FAZİ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?
8 Nisan 2026 itibarıyla piyasalar, bir önceki Para Politikası Kurulu toplantısının sonuçları ve güncel makroekonomik veriler doğrultusunda pozisyonlarını yeniden şekillendiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 12 Mart 2026’da düzenlenen yılın ikinci PPK toplantısında, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 37,00 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı.