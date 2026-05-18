        Haberler Bilgi Gündem 2026 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT Sınav Tarihleri

        2026 YKS'ye hazırlanan milyonlarca üniversite adayı, aylar süren yoğun çalışmanın ardından artık sınava sayılı günler kala büyük bir heyecan yaşıyor. Bekleyiş giderek artarken, tüm dikkatler ÖSYM'den yapılacak olası son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 12:55 Güncelleme:
        2026 YKS’ye hazırlanan milyonlarca üniversite adayı, uzun süredir devam eden yoğun maratonun ardından sınava az bir zaman kala büyük bir heyecan içinde bekleyişini sürdürüyor. Merak giderek artarken, tüm gözler ÖSYM’den gelecek olası son dakika duyurularına çevrilmiş durumda. Peki, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

        2026 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS adaylarının sınav günü hangi okulda, hangi salonda ve kaç numaralı sırada sınava gireceğini gösteren sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM’nin, sınav güvenliğine ilişkin kontrolleri ve organizasyon hazırlıklarını tamamlamasının ardından belgeleri adayların erişimine sunması bekleniyor.

        2026 YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI NE ZAMAN?

        2026 YKS sınav takvimi şu şekilde:

        2026 TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi, saat 10.15

        2026 AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar, saat 10.15

        2026 YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar, saat 15.45

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
