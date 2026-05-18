2026 YKS sınav giriş yerleri: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT Sınav Tarihleri
2026 YKS'ye hazırlanan milyonlarca üniversite adayı, aylar süren yoğun çalışmanın ardından artık sınava sayılı günler kala büyük bir heyecan yaşıyor. Bekleyiş giderek artarken, tüm dikkatler ÖSYM'den yapılacak olası son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS adaylarının sınav günü hangi okulda, hangi salonda ve kaç numaralı sırada sınava gireceğini gösteren sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM’nin, sınav güvenliğine ilişkin kontrolleri ve organizasyon hazırlıklarını tamamlamasının ardından belgeleri adayların erişimine sunması bekleniyor.
2026 YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI NE ZAMAN?
2026 YKS sınav takvimi şu şekilde:
2026 TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi, saat 10.15
2026 AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar, saat 10.15
2026 YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar, saat 15.45