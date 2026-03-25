2026, Ziya Gökalp Anma Yılı olarak ilan edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde Ziya Gökalp Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törende, Gökalp’in fikirlerinin Türk dünyasının ortak hafızası ve kültürel birliği açısından taşıdığı önem vurgulandı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in de yer aldığı tören kapsamında gerçekleştirilen "Ziya Gökalp ve Türk Kimliği Bilgi Şöleni" programına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ile Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine TÜRKSOY Daimi Konsey kararıyla 2026 yılının “Ziya Gökalp Anma Yılı” ilan edilmesinin ardından hayata geçirilen programlar, Gökalp’in fikirlerinin yalnızca geçmişe ait olmadığını, bugün de yol gösterici niteliğini koruduğunu ortaya koyuyor.

ANMA DEĞİL ORTAK İRADE! ZİYA GÖKALP YILI TÜRK DÜNYASINI BİRLEŞTİRİYOR

Törende konuşan Bakan Ersoy, Ziya Gökalp’in doğumunun 150'nci yılında ‘anmak’, ‘anlamak’ ve ‘yeniden yorumlamak’ üzere bir araya geldiklerini vurguladı. Ersoy, bu buluşmanın yalnızca bir anma programı olmadığını, aynı zamanda küresel çapta önemli gelişmeler yaşanırken Türk devletlerinin birlik ve dayanışma ruhunu eyleme dönüştüren en güçlü irade beyanı olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY’un Türk devletleri arasındaki iş birliğinde önemli bir rol üstlendiğini hatırlatarak, 2026 yılının “Ziya Gökalp Anma Yılı” olarak ilan edilmesine ilişkin süreci şu cümlelerle aktardı: Türk devletlerini ortak bir çatı altında buluşturan TÜRKSOY, yalnızca fikir birliğinin değil, bu fikirlerin somut adımlara dönüşmesinin de öncüsü ve itici gücüdür. Bu çerçevede 16 Kasım 2024 tarihinde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta gerçekleştirilen TÜRKSOY Daimi Konsey 41'inci Dönem Toplantısı’nda Bakanlığımızın teklifi ile 2026 yılının 'Ziya Gökalp Anma Yılı' olarak ilan edilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti. 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kazakistan’ın Aktau şehrinde yapılan toplantılarda ise bu somut kararlar bir takvime bağlanmıştı. İçinde bulunduğumuz yılın 'Ziya Gökalp Anma Yılı' olarak ilan edilmesi çok önemli bir karardır. Bu karar, Türk dünyasının ortak aklının, ortak hafızasının ve ortak geleceğe dair iradesinin somut bir göstergesidir."

DÜŞÜNCESİ GÜNÜMÜZE IŞIK TUTUYOR, FİKİRLERİ DÜNYAYA ULAŞIYOR

Bakan Ersoy hem Aşkabat hem de Aktau’da yapılan planlamaların Gökalp’in fikirlerinin yalnızca geçmişe ait olmadığını, bugün de yol gösterici olduğunu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Ersoy, 2024 yılı boyunca, vefatının 100'üncü yılı vesilesiyle düzenlenen bilimsel toplantıların, sempozyumların ve anma etkinliklerinin Gökalp’in düşünce dünyasının ne denli canlı ve güncel olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Gökalp’in Türk birliği idealini yalnızca siyasi bir hedef olarak görmediğini belirten Ersoy, bu ideali kültürel ve bilimsel temeller üzerine inşa edilmiş bir medeniyet tasavvuru olarak ele aldığının altını çizdi.

Bakan Ersoy, Gökalp’in kültür ile 'medeniyet' ayrımının, Türk devletlerinin öz kimliğini koruyarak modern dünyada güçlü bir şekilde var olma arayışına rehberlik ettiğini belirtti. Ersoy, TÜRKSOY’un ise bu vizyonun kurumsal hayattaki en somut yansıması olduğunu vurguladı. Ersoy, "Ziya Gökalp yalnızca bir yazar ya da şair değil, Türk dünyasının kültürel bütünleşme idealinin fikir babası ve bu büyük vizyonun mimarıdır" dedi.

Başlattıkları etkinlikler silsilesinin Türkiye’den Türkistan coğrafyasına, Balkanlar’dan Batı dünyasına uzanan geniş bir etki alanına sahip olduğuna da dikkat çeken Ersoy, "Üniversitelerimizde düzenlenecek bilgi şölenleri, sanat kurumlarımızın katkılarıyla hayat bulacak eserler, uluslararası paneller ve sergiler, Gökalp’in fikirlerini yeniden yorumlayarak geleceğe taşıyacaktır" dedi.

Bakan Ersoy, Selanik’ten Malta’ya, Bakü’den Ankara’ya uzanan bu çok katmanlı programın aynı zamanda bir kültürel diplomasi hamlesi olduğuna işaret etti.

GENÇLERE UZANAN VİZYON! MİRASI YENİ NESİLLERE TAŞINIYOR

Genç kuşaklara ulaşmayı bu anma yılının en önemli hedeflerinden biri olarak gösteren Ersoy, Ziya Gökalp’in fikirlerinin, sadece akademik metinlerde kalmamasına ve gençlerin zihninde yeniden hayat bulması gerektiğine vurgu yaptı. Gökalp’in ortaya koyduğu düşünce sisteminin dijital çağın dünyasında gençler için sağlam bir pusula olabileceğine işaret eden Ersoy, attıkları adımın sadece bir anma değil, aynı zamanda bir medeniyet yürüyüşü olduğunu söyledi.