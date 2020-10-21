Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 351.413'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 9.445 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

21 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklanıyor...

20 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 26 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1424 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 305 bin 427'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561'e ulaştı. Hasta sayısı 349 bin 519, vefat sayısı 9 bin 371, ağır hasta sayısı 1447, aktif hasta sayısı 34 bin 721 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyon 520 bine ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 121 bine çıkarken, iyileşenlerin sayısı 30 milyon 240 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 399 bin, Hindistan'da 7 milyon 590 bin, Brezilya'da 5 milyon 237 bin ve Rusya'da 1 milyon 415 bine oldu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgının yeni dalgası karşısında zaman kaybetmemeleri gerektiğini, genel bir karantinaya girmekten kaçınmaya yönelik bazı önlemleri kabul ettiklerini bildirdi.

Conte, ülke genelinde restoran, bar, kafe, dondurmacı gibi işletmelerin 05.00-00.00'da açık olabileceğini ancak masalarda en fazla 6 kişi oturabileceğini, evlere servisin devam edeceğini söyledi.

Belçika'da Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki doluluk artarken, laboratuvarlar da yoğunluk nedeniyle test sonuçlarını kısa sürede yetiştiremiyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya'da son günlerde hızla artan Kovid-19 vakaları nedeniyle hükümet "salgın durumu" ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarımküre kışa girerken, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da Kovid-19 vakalarının hızla artmaya başladığını belirterek, "Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz." dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, kapalı alanlarda yapılan özel toplantıların 6, açık alandaki etkinliklerin ise 12 kişiyle sınırlandırılacağını bildirerek, futbol müsabakası, tiyatro, sinema gibi profesyonel etkinlikler de kapalı alanlarda katılımın 1000, açık alanlarda 1500 katılımcıyla sınırlandırılacağını kaydetti.

Kurz, tedbirlerin cumadan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Polonya Sağlık Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska, Kovid-19 hastalarının tedavisi için yeni sahra hastanelerinin inşa edileceğini ve ülkedeki yatak sayısının 11 bin artırılacağını söyledi.

Bu kapsamda Varşova Ulusal Stadyumu, sahra hastanesine dönüştürülecek.

İngiltere’de Kovid-19 önlemleri nedeniyle yerel saatle 22.00’de kapanmak zorunda kalan restoran ve barların çalışanları gösteri düzenledi.

Birleşik Krallık'ın parçası olan Galler'de ise salgınla mücadele kapsamında "2 haftalık karantina" ilan edildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacağını bildirdi.

Tunus'ta vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle Başbakan Hişam el-Meşişi, valilere "sokağa çıkma yasağı uygulama" yetkisi verdi.

Kazakistan'da yabancı ülkelerde epidemiyolojik durumun kötüleşmesi nedeniyle 26 Ekim'den itibaren yurt dışı uçak sefer sayıları azaltılacak.