21 Kasım MasterChef kim elendi? sorusu dün akşam ekranlara gelen heyecan dolu son bölümün ardından belli oldu. MasterChef Türkiye'de eleme adayları Yasin, Suna, Kıvanç ve Batuhan yarışmadan elenmemek için kıyasıya mücadele verdi. Yarışmacılar final bölümünde Mehmet Şef'in yaptığı Ördek göğsü tabağına en yakın yemeği çıkartmaya çalıştılar. MasterChef Türkiye'den elenen isim ise hiç kimsenin beklemediği bir yarışmacı oldu. 21 Kasım MasterChef son bölüm...

GÜZİDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

MasterChef Türkiye 21 Kasım 2019 tarihli 52. bölümünde Danilo Şef'ten MasterClass alan yarışmacılar, 5 bin TL'lik ödülü kazanabilmek için, Danilo Şef'in gösterdiği yemekleri yapmaya çalıştı.

Yarışacılardan Masterchef Güzide, istediği gibi bir tabak yapamadığı söyleyerek bir anda gözyaşlarına boğuldu. "Bu alanda çok zorlanıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Stres oldukça daha da kötüye gidiyor. Elimden gelen bu." diyen Güzide'yi teselli eden ise Danilo Şef oldu.

YASİN'DEN KIVANÇ'A GÖNDERME

İsteyerek eleme potasına kalan Yasin Kıvanç ile arasındaki gerilimin devam ettiği görüldü. Öte yandan Yasin, "Burası korkakların yeri değil! Elenmsem de alnım ak bir şekilde elenirim..." dedi.

21 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Eleme potasına giren Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhan Mehmet Şef'in "Ördek Göğsü" adlı yemeğini çıkarmaya çalıştı. Yarışmacılar elenmemek için kıyasıya çaba sarf etti. Yapılan yemeklerin ardından son kararı jüri üyeleri verdi. Mehmet Şef'in tabağına en yakın isim Yasin ve Kıvanç oldu. MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı ise Suna oldu.

SUNA'DAN MASTERCHEF'E VEDA

MasterChef'ten elendiği duyurulan Suna, gözyaşlarına içerisinde önce jüri üyeleri ile ardından yarışmacı arkadaşlarına veda etti.

MASTERCHEF SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatörlük, ya da danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.