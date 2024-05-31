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        Haberler Bilgi Yaşam 22 Temmuz hangi burç? 22 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        22 Temmuz hangi burç? 22 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Gökyüzündeki hareketleri doğru yorumladığımızda aslında gökyüzü bize pek çok şey söyler. 22 Temmuz için ise sadakat, bağlılık ve şefkat olduğunu söyler. Peki, 22 Temmuz hangi burç? İşte 22 Temmuz burcu yorumu ve özelliklerine dair merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:07
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        İnsanoğlu başını yukarı kaldırıp göğe baktığında gördüklerinden etkilenmiş ve onları anlamlandırmaya çalışmıştır. Bu anlamlandırma uğraşı sonucunda kadim bir rehber olan astroloji doğmuştur. 22 Temmuz 12 burcun içinde en duygusal ve sezgileri en güçlü öncü bir burcu işaret eder. Biz de bu yazımızda 22 Temmuz’un hangi burç olduğu, bu burcun yorumu, yükseleni ve özellikleri ve 22 Temmuz ile ilgili astrolojik verileri paylaşacağız.

        22 Temmuz Hangi Burç?

        Doğduğu günün hangi burcun etkisi altında olduğunu hemen herkes merak eder. 22 Temmuz günü doğanlar da 22 Temmuz burcu ne sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. 22 Temmuz burçlar kuşağındaki dördüncü burç olan yengeç burcunun etkisi altındadır. Yengeç burçları sevecen, saf kalpli ve keskin bir hafızaya sahiptir. Bunun yanında bir de yükselen burç vardır. O da dış görünüşümüzün ve mizacımızın diğer insanlar tarafından nasıl göründüğünü söyler. O zaman 22 Temmuz yükseleni nedir? Bu soruya yanıt verebilmemiz için doğum saati ve doğum yeri bilgilerine ulaşmamız gerekmektedir.

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        22 Temmuz Burcu Özellikleri

        Yengeç burcu tüm ihtişamıyla 22 Temmuz doğumluları kanatları altına alır. Yengeç burcunun elementi su, yöneticisi ise Ay’dır. Bu sebeple hassas ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Yengeç burçları yaşam karşısında korumacı, güvenilir ve adanmış bir kişiliğe sahiptir. Aşağıda 22 Temmuz burcu kadını özellikleri hakkında bilgiler bulacaksınız:

        • Yengeç erkeği konuşkan bir yapıya sahiptir. İyi bir dinleyici olmasının yanında aynı zamanda konuşmayı da severler.
        • Yengeç erkeği maddi konularda güvende olmayı ister. Bu yüzden birikim yapmak ona huzurlu hissettirir.
        • Yengeç erkeği derin bir duygusallığa sahiptir. O duygularını yoğun yaşamayı sever.
        • Bir yengeç erkeği için aile her şeyin başında gelir.
        • Romantik hareketler yengeç erkeğinin ilişkisinde önemli bir yer tutar.
        • Yengeç erkeği sevdiği kadına kendini adar. Bağlılığı bir ömür boyu sürer.
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        Şimdi 22 Temmuz burcu kadını hakkında bazı bilgiler verelim:

        • Yengeç kadını kendini güvende hissetmeli, baskı altında olduğunu düşündüğünde oradan hemen uzaklaşır.
        • Yengeç kadınının güvenini elde etmek için onun koyduğu duygusal duvarı aşmak gerekir.
        • Yengeç kadını için aile ve özellikle çocuklar yaşamın merkezidir.
        • Yengeç kadını bazen duygusal olarak karmaşık olabilmektedir. Kendi iç dünyasında zaman geçirmeyi seven yengeç kadını böyle zamanlarda kendini yeniler.
        • Yengeç kadını şefkatli doğasıyla çevresindekileri sarıp sarmalar.

        22 Temmuz Burcu Yorumu

        22 Temmuz günü doğanlar için burçlar kuşağı yengeç burcuna işaret eder. Hareketli ve öncü bir burç olan yengeçler yaşamın kendine sunduğu fırsatları iyi değerlendirmeyi bilir. Bunun yanında yengeç burçları profesyonel yaşamda lider ruhlarıyla ideal bir yönetici adayıdırlar. Doğuştan gelen yönetme duygusu onları bir adım önde kılar. Aşk hayatlarında ise 22 Temmuz doğumlular biraz kendilerine zaman ayırmalı, ne istediğini bulmalılar. İlişkideki al-ver dengesini iyi ayarlamalı ve ona göre davranmalılar.

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        22 Temmuz'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

        22 Temmuz’da doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları aşağıdadır:

        • İskender Paydaş
        • Güngör Uras
        • Ece Temelkuran
        • Gökçek Vederson
        • Şevki Şenlen

        22 Temmuz'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

        22 Temmuz’da doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları ise şöyledir:

        • Louise Fletcher
        • Bonnie Langford
        • Gustav Ludwig Hertz
        • Dirk Kuyt
        • Sonja Baum
        • Álvaro Arroyo
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