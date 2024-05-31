22 Temmuz hangi burç? 22 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

İnsanoğlu başını yukarı kaldırıp göğe baktığında gördüklerinden etkilenmiş ve onları anlamlandırmaya çalışmıştır. Bu anlamlandırma uğraşı sonucunda kadim bir rehber olan astroloji doğmuştur. 22 Temmuz 12 burcun içinde en duygusal ve sezgileri en güçlü öncü bir burcu işaret eder. Biz de bu yazımızda 22 Temmuz’un hangi burç olduğu, bu burcun yorumu, yükseleni ve özellikleri ve 22 Temmuz ile ilgili astrolojik verileri paylaşacağız.

22 Temmuz Hangi Burç?

Doğduğu günün hangi burcun etkisi altında olduğunu hemen herkes merak eder. 22 Temmuz günü doğanlar da 22 Temmuz burcu ne sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. 22 Temmuz burçlar kuşağındaki dördüncü burç olan yengeç burcunun etkisi altındadır. Yengeç burçları sevecen, saf kalpli ve keskin bir hafızaya sahiptir. Bunun yanında bir de yükselen burç vardır. O da dış görünüşümüzün ve mizacımızın diğer insanlar tarafından nasıl göründüğünü söyler. O zaman 22 Temmuz yükseleni nedir? Bu soruya yanıt verebilmemiz için doğum saati ve doğum yeri bilgilerine ulaşmamız gerekmektedir.