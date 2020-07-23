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22 Temmuz Şans Topu sonuçları 2020! Milli Piyango Şans Topu sonucu

22 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 997. hafta çekilişi yapılan Şans Topu'nda büyük ikramiye 527.543,85 TL bu hafta 3 talihliye isabet etti. Şans Topu tutkunları sorgulama işlemi yapıyor. İşte, 22 Temmuz 2020 Şans Topu sonucu...

Milli Piyango Şans Topu sonucu

Şans Topu 22 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 22 Temmuz 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 22 TEMMUZ 2020: 06 - 16 - 17 - 25 - 31 + 09

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ETİMESGUT - BİNGÖL / MERKEZ - İZMİR / BORNOVA

5+1 bilen kişi sayısı :3Kişi başına düşen ikramiye tutarı:527.543,85 TL
5 bilen kişi sayısı :14Kişi başına düşen ikramiye tutarı:5.597,35 TL
4+1 bilen kişi sayısı :240Kişi başına düşen ikramiye tutarı:435,65 TL
4 bilen kişi sayısı :2.893Kişi başına düşen ikramiye tutarı:45,15 TL
3+1 bilen kişi sayısı :6.562Kişi başına düşen ikramiye tutarı:24,45 TL
3 bilen kişi sayısı :81.938Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,10 TL
2+1 bilen kişi sayısı :56.863Kişi başına düşen ikramiye tutarı:6,05 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

177.644

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,65 TL

HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 15 TEMMUZ 2020: 02 - 05 - 08 - 15 - 16 + 10

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AMASYA / MERZİFON - ÇANAKKALE / MERKEZ

5+1 bilen kişi sayısı :1.DevirKişi başına düşen ikramiye tutarı:772.881,32 TL
5 bilen kişi sayısı :18Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4.155,40 TL
4+1 bilen kişi sayısı :193Kişi başına düşen ikramiye tutarı:516,85 TL
4 bilen kişi sayısı :2.809Kişi başına düşen ikramiye tutarı:44,40 TL
3+1 bilen kişi sayısı :5.657Kişi başına düşen ikramiye tutarı:26,85 TL
3 bilen kişi sayısı :74.125Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,35 TL
2+1 bilen kişi sayısı :51.182Kişi başına düşen ikramiye tutarı:6,35 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

165.780

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,75 TL

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