Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan güncel hava durumu raporları ve doğu illeri ni etkisi altına alan kar yağışı Türkiye'de yarın eğitime ara verilen illerin araştırılmasına neden oldu. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, don, sis ve pus beklenen bölgede, gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 3, Muş ve Hakkari'de sıfır, Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor. Bilindiği gibi Bitlis'te etkili olan kar yağışı hafta başından beri okulların tatil edilmesine neden oluyor. İşte vatandaşlar tarafından merak edilen 23 Kasım Perşembe Muş ve Bitlis'te okullar tatil mi sorusunun cevabı