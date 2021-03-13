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HaberlerSigortaBireysel Emeklilik23 milyon gencin güvencesi BES
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23 milyon gencin güvencesi BES olacak

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’ndaki Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili açıklamaları, sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe büyük heyecan yarattı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, “18 yaş altı 23 milyon genç nüfusumuzun yarınlarını BES ile güvence altına alıyoruz” dedi. 

23 milyon gencin güvencesi BES
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’ndaki sigortacılık sektörüne yönelik açıklamaları, Türkiye sigorta sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) üye kuruluşları nezdinde memnuniyetle karşılandı. Yeni uygulamayla 18 yaş altı 23 milyon gencin BES’ten yararlanabilmesinin önündeki engeller kaldırılırken, yüzde 25 devlet katkısıyla önemli bir destek de sağlanıyor. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli konuyla ilgili şöyle konuştu: Gerekli hazırlıklar için tüm paydaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını bu doğrultuda heyecanla karşıladık. BES çocuklarımız için kumbara işlevi görecek. Aynı şekilde vakıf ve sandıklarımızdaki birikimlerin sisteme dâhil edilmesi; eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi özel güvencelerle de bütünleşik bir yapıya kavuşturulmasıyla birlikte kapsamı genişleyen BES, sermaye piyasalarımızın derinlik kazanmasına katkısını ve finansal dalgalanmalara karşı gördüğü ulusal güvenlik kalkanı rolünü de kararlılıkla sürdürecek.”

TASARRUFLAR EMEKLİLİK DÖNEMİ DIŞINDA KULLANILACAK

Ekonomik reformlar kapsamında, BES dışındaki vakıf, sandık, dernek vb. kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin 2023 sonuna kadar BES’e aktarımına imkân verilecek. Bu sayede yüksek fon getirilerinden çok daha geniş bir kesimin yararlanmasının önü açılacak. Aktarıma konu olacak tutarın ilk etapta 10 milyar TL olması, toplam potansiyelin ise 50 milyar TL’yi bulması bekleniyor. BES’in eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi özel yapılarla entegre olarak kapsamının genişlemesiyle katılımcılar, tasarruflarını, emeklilik dönemleri dışında ihtiyaç durumlarında da kullanabilecekler. Bu kapsamda BES’in ‘zor gün dostu’ kimliğini sürerken hayat döngüsünün her adımına dokunmasına da imkân tanınacak. TSB Başkanı Atilla Benli şu görüşlere yer verdi: “Açıklanan reform paketini, özel emeklilik sektörümüzün ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çabalarına çok önemli bir katkı olarak değerlendiriyoruz. Konunun kültür ve değerler boyutu da var. Genç kuşaklara tasarruf bilincinin aşılanması ile ilgili çalışmalar daha da ivme kazanacaktır.” İlk etapta 2,5-3 milyon 18 yaş altı çocuğun giriş yapması öngörülen BES’in vakıf ve sandıklardan aktarımlarla birlikte orta vadede 100 milyar TL gibi bir fon büyüklüğü potansiyeline kavuşacağı bekleniyor.

Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım uygulamasında 2020 yılında, bir önceki yıla kıyasla fon büyüklüğünde yüzde 28’e yakın önemli bir artış oldu. Bu durum COVID-19 salgını döneminde sisteme olan güvenin de bir işareti. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 05 Mart 2021 verilerine göre; BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısı 12,6 milyonu aştı. Devlet katkısı dâhil toplam fon büyüklüğü ise yaklaşık 171 milyar TL’ye ulaştı.

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