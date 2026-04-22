Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Sonel'e delil karartma suçlaması, Böcek ailesi davası başladıGünün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...ESKİ VALİ SONEL'E, DELİL KARARTMA SUÇLAMASIGülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve emniyet ifadesi tamamlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Delileri karartma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Sonel'in, "Devletin valisiyim, emniyette ifade vermem" dediği öğrenildi. Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel cumartesi gecesi, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir "Hastane kayıtlarının silinmesi" nedeniyle dün tutuklandı. Böylece Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili tutuklu sayısı 11'e çıktı. TUTUKLANAN BAŞHEKİM ÖZDEMİR'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTITutuklanan eski başhekim Özdemir'in ifadesinde, "Yücel Erdem gerekli silme, düzeltme ve ekleme işlemlerini yapar. Bu tarz konular benim bilgimi gerektirecek konular değildir, daha önce yapıldıysa da bilgim yoktur" dediği öğrenildi.FİRARİ ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDIBu arada firari şüpheli Umut Altaş için "kasten öldürme" suçundan kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor."ÖNEMLİ OLAN GÜLİSTAN'IN MEZARIN YERİNİ BULMAK"Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de gündeminde Gülistan Doku soruşturması vardı. Sorulan soruya "Önemli olan mezarın yerini bulmak. Cansız bedenin yerini tespit etmek. Çalışma yürütülüyor" şeklinde yanıt verdi. Bakan Gürlek, faili meçhul kalmış bütün dosyaların yeniden inceleneceğini belirtti.BÖCEK AİLESİ DAVASI BAŞLADIGeçtiğimiz kasım ayında günlerce konutşuğumuz çok acı bir olay vardı. Tatil için geldikleri Fatih'te kaldıkları otelde zehirklenerek hayatını kaybeden Böcek ailesinden bahsediyorum. Günlerce aileyi hayattan neyin kopardığını öğrenmeye çalışmıştık. Önce gıda zehirlenmesi gözüyle bakılmıştı ancak sornasında oteldeki ilaçlamanın bu kayba sebep verdiği adli tıp raporlarıyla ortaya çıkmıştı. Bugün Böcek ailesinin ölümüyle ilgili dava görülmeye başladı. Aralarında otel yetkilisi ile ilaçlama firması sahibinin de bulunduğu 5'i tutuklu 6 sanık duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmedi. "OKUL GÜVENLİĞİNDE YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ GELİYOR"Siyasetin gündeminde geçen hafta hepimizi kahreden okul saldırıları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, okul güvenliğinde yeni çalışma modelleri üzerinde çalışıldığını açıkladı. Erdoğan "Veli Randevu Sistemi'ni daha etkin hale getireceğiz. Dijital bağımlılıkla mücadelede velilerimize yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içinde devreye alacağız" dedi. "EĞİTİM MİLLİ BEKA MESELESİDİR"MHP lideri Devlet Bahçeli de "Mesele sadece bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz. Eğitim milli beka meselesidir. Evlatlarımız dijital bir kuşatma altındadır. Kalıcı tedbirler vakit kaybetmeksizin alınmalıdır" dedi. ARA SEÇİM TARTIŞMALARIMHP lideri Bahçeli ayrıca muhalefet tarafından gündeme getirilen ara seçim konusuyla ilgili de "Son günlerde hiç durmadan yinelenen vakitsiz seçim çağrısı basiretsiz muhalefetin ayak oyunlarıdır. Seçim oyuncak değildir. Ara formüllere mahal verilmeyecektir." dedi. CHP lideri Özgür Özel ise çağrısını yenileyerek "Ara seçimin tarihini ilan edin, ara seçimi engellemeyeceğinizi söyleyin 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir. Ara seçime de genişletilmiş ara seçime de razıyız, genel seçime ise dünden razıyız" dedi.ATEŞKES MASASI YENİDEN KURULACAK MI?ABD - İran hattındaki geçici ateşkes yarın sona eriyor. Gözler müzakere masasının ikinci kez kurulup kurulmayacağında. İran'ın görüşmeleri kabul etmesi durumunda JD Vance Pakistan'daki ABD heyetine liderlik edecek. Ancak İran müzakere masasına oturma noktasında henüz yeşil ışık yakmış değil.