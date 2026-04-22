Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 23 Nisan bankalar tatil mi? Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Perşembe günü EFT ve havale işlemleri ücretsiz yapılabilecek mi?

        23 Nisan bankalar açık mı? 23 Nisan Perşembe günü EFT ve havale işlemleri yapılabilecek mi?

        23 Nisan bankalar açık mı sorusu, 2026 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte yeniden gündemin zirvesine yerleşti. Resmi tatil kapsamında kamu kurumlarıyla birlikte banka şubelerinin çalışma durumu merak edilirken, özellikle EFT ve FAST işlemlerinin nasıl yapılacağı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. 23 Nisan 2026 Perşembe günü bankaların açık olup olmadığı, işlem saatleri ve detaylar netlik kazandı. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        23 Nisan 2026’da bankalar çalışıyor mu, kapalı mı? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi en çok aranan konular arasında banka mesai saatleri yer alıyor. Resmi tatil takvimine göre şubelerin hizmet verip vermeyeceği, para transferi işlemlerinin nasıl gerçekleşeceği ve kamu-özel bankaların durumu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. 23 Nisan’da bankaların çalışma düzenine ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu. İşte ayrıntılar...

        2

        23 NİSAN PERŞEMBE BANKALAR AÇIK MI?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması sebebiyle kamu ve özel bankalar kapalı olacak. Bankada işlemi olan vatandaşlar 24 Nisan Cuma günü banka şubelerinde işlemlerini halledebilecek.

        3

        EFT-HAVALE VE FAST İŞLEMLERİ YAPILABİLECEK Mİ?

        Banka şubeleri kapalı olsa da dijital bankacılık kanalları üzerinden para transferi işlemleri kesintisiz şekilde sürdürülebilir. Ancak kullanılan yönteme göre işlem sürelerinde farklılıklar yaşanabilir:

        4

        EFT: Farklı bankalar arasında yapılan transferler resmi tatil nedeniyle beklemeye alınır. 23 Nisan’da verilen EFT talimatları, bir sonraki iş günü olan 24 Nisan sabahında işleme konur.

        Havale: Aynı banka içerisindeki hesaplar arasında gerçekleştirilen para gönderimleri 7/24 anlık olarak tamamlanır.

        FAST sistemi: Günün her saati ve hafta sonları dahil olmak üzere, belirlenen limitler çerçevesinde yapılan transferler anında karşı hesaba ulaşır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!