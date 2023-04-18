23 Nisan heyecanı AKM Çocuk Sanat Festivali ile başladı

Festivalin ilk günü AKM önünde bir araya gelen her yaştan çocuk, kuklalar ve müzik eşliğinde Kültür Sokağına yürüyüp, Açık Hava Sahnesi'ndeki mini konserle coştu. Konser sonrası AKM Tiyatro Salonu'nu dolduran çocuklar, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti' oyununu izledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde bir hafta boyunca farklı etkinlikler, atölyeler, tiyatro oyunları, çizgi film gösterimleri ve animasyonlarla çocukları sanatın büyülü dünyasında benzersiz bir yolculuğa çıkaran Çocuk Sanat Festivali rengarenk görüntülerle başladı.

Türkiye’nin birçok şehrinde 200’den fazla temsil gerçekleştiren 'Öylesine Bir Dinleti' adlı müzikli oyunun çocuklar için uyarlanan versiyonu olan oyunda, opera ve müzikallerden seçilen masallaştırılmış şarkılar ve aryalar, çocuklara tiyatral bir anlatımla sunuldu.

HER BİR ATÖLYEDE FARKLI BİR TAT

Çocuklar festival kapsamında her yeri boyanan büyük bir evi kendi hayal dünyalarına göre renklendirdi, Çok Amaçlı Salon'da kağıtlara çizdikleri balıkların birkaç dakika içinde yüzmeye başladığı etkileşimli bir akvaryum macerasına atıldı.