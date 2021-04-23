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23 NİSAN ŞARKILARI: İşte en güzel 23 Nisan şarkıları... 23 Nisan Çocuk Bayramı şarkıları ve sözleri....

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüse rağmen coşkuyla kutlanıyor. Yüz yüze eğitime ara verilmesi sebebiyle eğitime evden devam eden çocuklar evlerini süslüyor ve 23 Nisan şiirlerini evlerinden okuyor. 23 Nisan Çocuk Bayramı şarkıları merak konusu oldu. İşte en güzel 23 Nisan şarkıları... 23 Nisa Çocuk Bayramı şarkıları ve sözleri....

23 NİSAN ŞARKILARI: İşte en güzel 23 Nisan şarkıları... 23 Nisan Çocuk Bayramı şarkıları ve sözleri....

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü dünya çocuklarına Çocuk Bayramı olarak armağan etmiştir. Her yıl 23 Nisan'da coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pek çok şiire ve şarkıya da konu olmuştur. Peki, 23 Nisan şarkıları nedir? İşte en güzel 23 Nisan Çocuk Bayramı şarkıları

BUGÜN 23 NİSAN HEP NEŞEYLE DOLUYOR İNSAN ŞARKISI

Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.


23 NİSAN KUTLU OLSUN ŞARKISI

23 Nisan kutlu olsun
Sevinin çocuklar
Övünün büyükler
23 Nisan mutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun.

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