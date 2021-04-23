Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü dünya çocuklarına Çocuk Bayramı olarak armağan etmiştir. Her yıl 23 Nisan'da coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pek çok şiire ve şarkıya da konu olmuştur. Peki, 23 Nisan şarkıları nedir? İşte en güzel 23 Nisan Çocuk Bayramı şarkıları

BUGÜN 23 NİSAN HEP NEŞEYLE DOLUYOR İNSAN ŞARKISI

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



23 NİSAN KUTLU OLSUN ŞARKISI

23 Nisan kutlu olsun

Sevinin çocuklar

Övünün büyükler

23 Nisan mutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese kutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese mutlu olsun.