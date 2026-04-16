        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan yarım gün mü, resmi tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

        23 Nisan yarım gün mü, resmi tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

        23 Nisan heyecanı başladı. Her yıl törenlerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından resmi tatil mi diye araştırılıyor. Peki, 23 Nisan yarım gün mü, resmi tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:22 Güncelleme:
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken tatil planı yapmak isteyenler “23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, 23 Nisan yarım gün mü, resmi tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor? Ayrıntılar haberimizde.

        23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

        2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümüne denk gelen bu özel gün, aynı zamanda dünyada çocuklara ithaf edilen tek bayram olma özelliğiyle de dikkat çekmektedir.

        23 NİSAN'DA HANGİ KURUMLAR KAPALI?

        Okullar: Tüm eğitim kurumlarında derslere ara verilecek.

        Kamu kurumları: Valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer resmi daireler kapalı olacak.

        Bankalar ve Borsa: 23 Nisan resmi tatil olduğu için bankalar hizmet vermeyecek, Borsa İstanbul’da işlem yapılmayacak.

        Hastaneler: Poliklinikler kapalı olurken, acil servisler kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
