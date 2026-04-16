23 Nisan yarım gün mü, resmi tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümüne denk gelen bu özel gün, aynı zamanda dünyada çocuklara ithaf edilen tek bayram olma özelliğiyle de dikkat çekmektedir.