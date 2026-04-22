23 Nisan’da okullar tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi, üniversiteler ve iş yerleri açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümünü simgeleyen bu anlamlı günün tatil durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan öncesinde en çok "Resmi tatil mi?" sorusuna yanıt aranıyor. 2026 yılında 23 Nisanda üniversitelerin ve kamu kurumlarının açık olup olmayacağı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, bu yıl 23 Nisan okullar tatil mi, okullar ve iş yerleri açık mı? İşte tüm ayrıntılar…
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını simgeler ve aynı zamanda çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır.
23 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
23 Nisan Perşembe günü okullarda ders yapılmayacak ve eğitim-öğretime bir günlüğüne ara verilecek.
Okullar bu kez ders işlemek yerine bayram coşkusunun yaşanacağı tören ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Öğrenciler de hazırladıkları gösterileri sunmak üzere okul bahçelerinde bir araya gelecek.
23 NİSAN GÜNÜ BANKALAR, İŞ YERLERİ VE ÜNİVERSİTELER KAPALI MI?
23 Nisan Perşembe günü resmi tatil kapsamında birçok kurum faaliyetlerine geçici olarak ara verecek. Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ve üniversitelerde eğitim yapılmayacak.
Bankalar da tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle EFT ve havale işlemleri bir sonraki iş günü olan 24 Nisan Cuma günü hesaplara aktarılacak.
Ayrıca valilikler, belediyeler, muhtarlıklar, vergi daireleri ve diğer kamu kurumları hizmet vermeyecek. Hastanelerde poliklinik hizmetleri durdurulurken, acil servisler kesintisiz şekilde çalışmaya devam edecek. Eczanelerde ise yalnızca nöbetçi olanlar açık olacak.
23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ Mİ?
Sosyal medyada dolaşan iddialara rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kutlamaların iptal edildiğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.
23 Nisan 2026 Perşembe günü ülke genelinde stadyumlarda, meydanlarda ve okul bahçelerinde yoğun katılımla törenlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.