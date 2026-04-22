Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        23 Nisan'da okullar tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi, üniversiteler ve iş yerleri açık mı? 23 Nisan kutlamaları iptal edildi mi?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümünü simgeleyen bu anlamlı günün tatil durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan öncesinde en çok "Resmi tatil mi?" sorusuna yanıt aranıyor. 2026 yılında 23 Nisanda üniversitelerin ve kamu kurumlarının açık olup olmayacağı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, bu yıl 23 Nisan okullar tatil mi, okullar ve iş yerleri açık mı? İşte tüm ayrıntılar…

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 10:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümünü temsil eden bu özel günün resmi tatil olup olmayacağı vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan öncesinde, okulların, bankaların, üniversitelerin ve kamu kurumlarının çalışma durumu da yakından takip ediliyor. Peki, bu yıl 23 Nisan’da okullar tatil mi, eğitim kurumları ve iş yerleri açık mı? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde…

        2

        23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

        2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını simgeler ve aynı zamanda çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır.

        3

        23 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

        23 Nisan Perşembe günü okullarda ders yapılmayacak ve eğitim-öğretime bir günlüğüne ara verilecek.

        Okullar bu kez ders işlemek yerine bayram coşkusunun yaşanacağı tören ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Öğrenciler de hazırladıkları gösterileri sunmak üzere okul bahçelerinde bir araya gelecek.

        4

        23 NİSAN GÜNÜ BANKALAR, İŞ YERLERİ VE ÜNİVERSİTELER KAPALI MI?

        23 Nisan Perşembe günü resmi tatil kapsamında birçok kurum faaliyetlerine geçici olarak ara verecek. Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ve üniversitelerde eğitim yapılmayacak.

        Bankalar da tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle EFT ve havale işlemleri bir sonraki iş günü olan 24 Nisan Cuma günü hesaplara aktarılacak.

        Ayrıca valilikler, belediyeler, muhtarlıklar, vergi daireleri ve diğer kamu kurumları hizmet vermeyecek. Hastanelerde poliklinik hizmetleri durdurulurken, acil servisler kesintisiz şekilde çalışmaya devam edecek. Eczanelerde ise yalnızca nöbetçi olanlar açık olacak.

        5

        23 NİSAN KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ Mİ?

        Sosyal medyada dolaşan iddialara rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kutlamaların iptal edildiğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.

        23 Nisan 2026 Perşembe günü ülke genelinde stadyumlarda, meydanlarda ve okul bahçelerinde yoğun katılımla törenlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Kapak kızları
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Sağanak yağmur uyarısı!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
