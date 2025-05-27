Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.276,64 %-0,73
        DOLAR 39,0051 %0,13
        EURO 44,3047 %-0,22
        GRAM ALTIN 4.138,24 %-1,14
        FAİZ 44,20 %-1,05
        GÜMÜŞ GRAM 41,45 %-1,24
        BITCOIN 109.489,00 %-0,12
        GBP/TRY 52,8235 %-0,09
        EUR/USD 1,1350 %-0,32
        BRENT 65,14 %0,62
        ÇEYREK ALTIN 6.766,02 %-1,14
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 23 yılda 4 bin 75 yeni köprü - İş-Yaşam Haberleri

        23 yılda 4 bin 75 yeni köprü

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Son 23 yılda 488 kilometre uzunluğunda 4 bin 75 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10 bin 42'ye, toplam uzunluğu ise 799 kilometreye ulaştırdıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, söz konusu mesafenin turizmin başkenti Antalya'dan Yunanistan'a kadar olan mesafeye ulaştığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 12:16 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 yılda 4 bin 75 yeni köprü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin karayolu ulaşım altyapısında hayata geçirilen köprü projelerine ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, son 23 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını ve bu dönemde yapılan yapılarla ülkenin dört bir yanının yeniden birbirine bağlandığını söyledi.

        Bakan Uraloğlu, 2002 yılında Türkiye’de sadece 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 köprü bulunduğunu anımsatarak, “Son 23 yılda 488 kilometre uzunluğunda 4 bin 75 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10 bin 42’ye, toplam uzunluğu ise 799 kilometreye ulaştırdık. Eğer bu köprüler art arda sıralansaydı turizmin başkenti Antalya'dan neredeyse İpsala Sınır Kapısı’na yani Yunanistan'a kadar kesintisiz ulaşım sağlanabilirdi.” açıklamasında bulundu.

        REKLAM

        DÜNYA LİSTELERİNDE

        Köprülerle vadileri, nehirleri aştıklarını, şehirleri birleştirdiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Dünyada ilkleri başardık, uluslararası arenada ödüller aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en geniş ana açıklığa sahip asma köprüsü olarak tarihe geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü konumunda.”

        Bakan Uraloğlu, Elazığ’daki Kömürhan Köprüsü’nün ters Y tipi kule tasarımıyla 660 metre uzunluğunda inşa edildiğini belirterek, “168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla bu yapı, dünya literatüründe 4. Sırada yer alıyor.” dedi.

        Uraloğlu ayrıca, yükseklikleri 42-166 metre arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde, dengeli konsol yapım metoduna göre toplam bin 372 metre uzunluğunda projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün de bu özellikleriyle Türkiye’nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Kültürel mirasın korunmasına yönelik Menemen–Aliağa–Çandarlı Otoyolu’nda hayata geçirilen Neonteikhos Antik Kenti’nde bulunan tarihi yol ve kalıntıların korunması için özel olarak tasarlanan çelik arkeolojik köprünün, dünyada ilk ve tek uygulama olduğunu belirten Uraloğlu, bu projenin Amerika merkezli National Corrugated Steel Pipe Association (NCSPA) tarafından 2021 yılında “Yılın En İyi Özel Uygulama Projesi” ödülünü kazandığını söyledi.

        Uraloğlu, köprü projelerinin yalnızca mühendislik açısından değil, aldığı ödüllerle de uluslararası alanda takdir edildiğine dikkati çekerek Osmangazi Köprüsü’nün Japonya İnşaat Mühendisleri Derneği tarafından Üstün İnşaat Mühendisliği Başarı Ödülü’ne, Japonya Ulaştırma, Arazi ve Altyapı Bakanlığı tarafından ise İnşaat Uluslararası Ödülü’ne layık görüldüğünü belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu’nun 24 farklı ödülü de elinde tuttuğunu kaydetti.

        Uraloğlu, “Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 6’sı uluslararası olmak üzere toplam 10 ödüle layık görülmüştür. Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Tasarım Ödülü, Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği (IABSE) Üstün Yapı Ödülü, World Architecture News En İyi Köprü Ödülü gibi prestijli ödüller bu projelere verildi” dedi.

        Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün 2023’te, Kömürhan Köprüsü’nün ise 2024’te Uluslararası Yol Federasyonu tarafından kendi alanlarında yılın projeleri seçildiğini de belirten Uraloğlu, “Bu projeler yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmıyor, Türk mühendisliğini de dünya sahnesine taşıyor” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Rusya'da
        Bakan Fidan Rusya'da
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!