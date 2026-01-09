24. Yılın Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen, '24. Yılın Yıldızları Ödülleri' Alp Kırşan'ın sunumuyla sahiplerini buldu. Bu yıl, 37 farklı kategoride yapılan oylamayla sanat, medya, spor ve iş dünyasında başarılarıyla öne çıkan isimler belirlendi.

Alp Kırşan

"ÖLDÜKTEN SONRA DA DANS EDELİM"

'2025 Yılında En Beğenilen Reklam Filmi' ödülünü alan Melis Sezen, "Yıldız Teknik Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. 2 Ocak benim doğum günümdü. Bana bu yeni yılda iki hediye verilmiş oldu. Kahramanmaraş için çektiğimiz Kahramanmaraş projemizle ödül alıyor olmak bana gurur verdi. Bu ödülü, öğrencilerden almak ayrı bir gurur verici olay. Çok mutluyum" dedi.

Son dönemde sosyal medya hesabından yayımladığı dans videoları hakkında da konuşan Melis Sezen, bu konuda ise şunları söyledi; "Dansım sonsuz olsun. Ruhumuz hep dans ediyor. Öldükten sonra da dans edelim inşallah hayırlısıyla."

Melis Sezen

"ÜNİVERSİTEDEN ÖDÜL ALMAK BENİM İÇİN GURUR KAYNAĞI"

'Onur Ödülü'nde lâyık görülen Erol Evgin, duygularını; "Üniversiteden hem de Yıldız Teknik Üniversitesi'nden ödül almak benim için çok büyük bir onur, gurur kaynağı. Gençlere de hâlâ hitap edebilmek çok önemli. Bu yıl, müzikte 57'nci yılım. 1969'da ilk 45'lik plağımı yapmıştım oradan günümüze 57 yıl geçmiş ve ben hâlâ üretmeye, şarkı söylemeye devam ediyorum. Bu anlamda bu ödülü çok değerli buluyorum. Benim sesim ve şarkılarım gençleri de etkiliyor, gurur duyuyorum" şeklinde dile getirdi.

Erol Evgin "KADINA VE ÇOCUĞA ŞİDDETİ KINIYORUM" Erol Evgin, gazetecilerin, "Yeni nesilde müzikten çok müziğin içeriği tartışılıyor. Bazı şarkılarda kadınlar aşağılanıyor. Böyle şarkılar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna; "Asla buna katılmıyorum. Kadınlarımıza karşı aşağılayıcı tavırları asla kabul etmem. Benim konserlerimde sıkça tekrarladığım söz var; 'Cehalet kadından korkar.' Çünkü kadın öğrenirse, çocuğu da öğrenir. Kadınlarımız çok değerli ve önemli. Kadına ve çocuğa şiddeti şiddetle kınıyorum" yanıtını verdi. "BU GÜNLERDE YEDİĞİM DAYAĞIN HESABI YOK" 'En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu' ödülüne lâyık görülen Ezgi Mola da duygularını şu şekilde ifade etti; "Sağ olsunlar genç arkadaşlar beni bu ödüle lâyık görmüşler ben de uygundum, gelip ödülümü kendim almak istedim. Gençlerden taktir görmek çok güzel bir şey. Alkışlanmak çok güzel bir şey." REKLAM 2025'in Kasım ayında 2'inci yaşına giren oğlu Can ile ilgili konuşan Ezgi Mola; "2 yaşında girdi, ilginç günler geçiriyorum. Nereden başlayayım bilmiyorum. Güzel, keyifli... Can çok eğlenceli bir çocuk, bu ara yediğim dayağın adı hesabı yok. Kontrol sorunumuz var bu ara ama yine de çok eğlenceli. Çocuğu olanlar bilirler. Mustafa'dan da benden de aldığı özellikleri var. Fiziki olarak Mustafa'ya benziyor, gözleri bana benziyor. Arkadaşlar bir sürprizi bozacak mıyım bilmiyorum ama bir devam filmim olacak bunu da sizlerle paylaşmak istedim" dedi.